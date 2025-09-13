Tokion MM-kisojen pituuspaikalla nähtiin jättiyllätys, kun Italian yksi suurimmista yleisurheilutähdistä, Larissa Iapichino karsiutui pituusypyn finaalista tuloksella 656.

– Olen shokissa. Tunnen surua ja vihaa itseäni kohtaan, Iapichino sanoi kisan jälkeen.

Hän oli ykis kultamitalisuosikeista pituushypyssä, mutta hypyt jäivät Tokion illassa yli puoli metriä hänen kauden parhaastaan.

– Haluan istua alas valmentajani kanssa ja analysoida hypyt. En halua sanoa mitään hätiköityä tunnepurkauksen vallassa, Iapichino sai sanottua ennen kuin lehdistöupseeri veti hänet syrjään.

Kisan aikana hän kävi kiivasta keskustelua katsomossa olevansa valmentajan kanssa. Haastattelussa italialainen oli edelleen täysin ymmällään, miksi kilpailu sujui niin kehnosti.

– Hyppäsin niin vähän. En tiennyt, mitä tapahtuu. Olen hypännyt viimeksi tuollaisia mittoja vuosina 2020 tai 2021, Iapichino sanoi epäuskoisena.

Iapichino on tämän kauden maailmantilaston kolmonen huipputuloksella 706. Hän hyppäsi edellisessä kisassaan elokuun lopussa vielä omalle tasolleen tuloksella 693.

23-vuotias Iapichino on voittanut halli-EM-kultaa tänä vuonna Apeldoornissa ja viime vuonna EM-hopeaa Roomassa.