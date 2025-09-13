Yhdysvaltojen kuulamörssäri Payton Otterdahl, 29, otti yllättävän MM-finaalikarsiutumisen raskaasti.

Otterdahl jäi erittäin kauas tasostaan Suomen aikaa lauantaina aamuyöllä työnnetyssä karsinnassa. Hän kykeni vain tulokseen 19,78, ja finaalipaikka jäi 60 sentin päähän. Kun Otterdahlin kauden paras on 22,35 ja tulostaso on ollut tasaisesti yli 21 metrin, pettymys oli valtaisa.

– Päätin kauden 2025 mollivoittoisesti. Muutama vamma, jotka sain Timanttiliigan finaalikisan jälkeen, pahenivat lämmittelyssä. Olen pahoillani, että petin teidät kaikki. Onnea finaalityöntäjille. Toivon, että voisin olla siellä mukana, Otterdahl kommentoi sosiaalisessa mediassa.

Karsintarajan 21,35 ylitti vain kolme työntäjää, heidän joukossaan kautensa Tokiossa avannut ME-mies Ryan Crouser.

Miesten kuulantyönnön finaali käydään vielä lauantaina Suomen aikaa kello 15.10 alkaen.

