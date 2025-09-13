Suomen Urho Kujanpää on jäänyt avauskorkeuteen yleisurheilun MM-kilpailujen miesten seiväshypyn karsintakilpailussa.
Hän yritti kolmesti korkeutta 540 eikä onnistunut ylitysyrityksissään. Kujanpää on taivuttanut tänä vuonna ennätyksekseen 570.
Karsintarajaksi on määritelty 580, mutta matalammillakin tuloksilla voi päästä vähintään 12 kilpailijan loppukilpailuun.
Tokiossa on käynnissä kisojen avauspäivä. Kujanpää oli ensimmäinen suomalaisurheilija.