Kroatian kiekonheiton supertähti Sandra Elkasevic pamautti ensimmäisen karsintaryhmän parhaan siivun 66,72 Tokion MM-kisoissa. Tulos on myös kroatialaisen kauden toiseksi paras tulos.

Karsinnan jälkeen Elkasvic asteli rentona median eteen.

– Se oli hyvä karsinta. Olen iloinen, että heitin tuon verran tänään, mutta en ole tyytyväinen, että se tuli vasta toisella yrityksellä, Elkasevic kommentoi.

Ensimmäisellä yrityksellään kroatialaisen sarakkeeseen merkittiin ruksi yliastumisen merkiksi.

– Otin kenties itsestäänselvyytenä, että pääsen finaaliin, joten ensimmäinen heitto oli liian varovainen.

Elkasevic on kokenut arvokisakävijä, joten hän ei hetkahtanut ensimmäisen kierroksen epäonnistumisesta. Hän kuitenkin tiesi, että toisella heitolla on tultava tulosta, tai sitten tulee kuumat paikat.

– Minua ei jännittänyt, mutta tuolla joutuu odottamaan vuoroaan 25 minuuttia, ja sen jälkeen voi hermostus kasvaa. Ajattelin, että nyt tai ei ollenkaan, Elkasevic kertoi valmistautumisestaan toiseen heittoon.

Kiekko lensi pitkälle, ja yleisöstä kuului kohahdus. Samalla Elkasevic ilmoittautui mitali- ja voittokamppailuun mukaan.

Elkasevic on kaksinkertainen kiekonheiton olympiavoittaja, kaksinkertainen maailmanmestari ja peräti seitsenkertainen Euroopan mestari. Edellisestä olympia- tai MM-kullasta on kuitenkin vierähtänyt jo kahdeksan vuotta. Nyt kunto on ajoitettu erinomaisesti.

– Arvokisat ovat aina tärkeimpiä. Tavoitteeni on ottaa täältä mitali. Haluan heittää kauden parhaani täällä.

Elkasevic on heittänyt tällä kaudella parhaimmillaan 66,97. Hänen ennätyksensä on 71,41.

Kauden maailman tilastokärki on Yhdysvaltojen Valarie Allman hurjalla tuloksella 73,52. Stadionolosuhteissa hänen kauden parhaansa on kuitenkin pari metriä vähemmän 71,45.