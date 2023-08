MTV seuraa MM-yleisurheilua: Wilma Murrolta vahva aloitus karsinnassa – Viivi Lehikoinen upeasti välieriin!

Maanantai 21. elokuuta

Liveseuranta:

Kello 20.17 Maailman tilastokärki Femke Bol on 400 metrin aitojen neljännessä erässä häkellyttävän ylivoimainen. Bol hölköttelee maaliin ajalla 53,39. Takana tulevat jäävät 55 sekunnin huonommalle puolelle.

Kello 20.11 Bahrainin Kemi Adekoya tykittää 400 metrin aitojen alkuerissä oman ennätyksensä yli puolella sekunnilla. Aika 53,56 on Bahrainin uusi ennätys ja samalla hän kiilaa kauden maailmantilastossa sijalle kuusi.

Kello 19.42 Viivi Lehikoinen juoksee heti 400 metrin aitojen ensimmäisessä erässä. Lehikoisella on vastassa kovia tekijöitä. Erän kovin tilastonoteeraus on USA:n Dalilah Muhammadin 53,53. Tilastojen perusteella Lehikoisen edellä on myös Jamaikan Rushell Clayton tuloksella 53,79. Lehikoisen paras siis tänä vuonna juostu Suomen ennätys 54,40.