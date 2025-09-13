Yleisurheilun Tokion MM-kisojen kävelyn 35 kilometrin kisassa nähtiin todella dramaattiset loppuhetket, kun kärkimiehet tipahtelivat johtoasemasta yksi toisensa perään.

Ensin Ecuadorin David Hurtado sai kolme kolme varoitusta ja joutui kärkipaikalta kolmen ja puolen minuutin huilille, kun kisaa oli enää muutama kilometri jäljellä. Johtoon noussut Japanin Masatora Kawano puolestaan hyytyi totaalisesti käveltyään kärjessä pari kilometriä. Hänen kävelynsä sakkasi totaalisesti, ja hän jäi lopulta todella kauas kärjestä, vaikka oli vielä 33 kilometrin kohdalla toisena.

Lopulta voittoon paineli Kanadan Evan Dunfee, jolla oli myös omat jännityshetkensä. Kanadalainen joutui pysähtymään pariin otteeseen viimeisen parin kilometrin aikana venyttämään jalkojensa takaosia. Hän kuitenkin kesti krampit ja pääsi tuulettamaan voittoa ajalla 2.28.22.

Toisekis käveli Brasilian Caio Bonfim. Kolmas oli kotiyleisön iloksi Japanin Hayato Katsuki.

Pahasti hyytynyt Kawano hoiperteli maaliin vasta sijalla 18. Aikarangaistuksen saanut Hurtado oli lopputuloksissa yhdeksäs.

Naisten kisan voittoon käveli