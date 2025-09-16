Yleisurheilun MM-kilpailujen tiistaipäivä on vauhdissa. Senni Salminen jäi karsintaan kolmiloikassa. MTV seuraa Tokion kisapäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Klo 15.21: Jättiheitto moukarin toisella kierroksella: Kanadan Ethan Katzberg lataa 84,70! Sillä hän nousee moukarin kaikkien aikojen listalla viidenneksi, ja miehen oma ennätys kohenee 32 senttiä.

Toisena moukarifinaalissa on Saksan Merlin Hummel tuloksella 82,77. Unkarin Halasz pitää kolmatta sijaa 81,51:llä.

Klo 15.19: Senni Salminen ruotii karsiutumistaan Ylen haastattelussa. Ensimmäinen loikkasarja oli rento, mutta kun se toi rastin ruutuun, meni puristamiseksi.

– Eka hyppy, joka oli minulle tyypilliseen tapaan yli, taisi olla ihan ok. Aika tuollaista samanlaista olen hypännyt koko kauden. Odotin kyllä itseltäni enemmän. Saimme tosi hyvän pre-campin vedettyä, mutta näin nyt tällä kertaa, Salminen sanoi.

Hän paljastaa haastattelun loppuun ilouutisen.

– Meille tulee minun kumppanini kanssa vuoden alussa perheenlisäystä. Alan nyt keskittyä siihen ja olen siitä hyvin onnellinen. Mietitään sitten vähemmän urheilua.

MTV Urheilu onnittelee!

Klo 15.04: Moukarissa alkaa rytistä heti ensimmäisen kierroksen alkuvaiheilla: Unkarin Bence Halasz nakkaa 81,51, Kanadan Ethan Katzberg vastaa 82,66:lla!

Klo 14.57: 110 metrin aitojen Pariisin olympiavoittaja ja kolminkertainen ulkoratojen maailmanmestari Grant Holloway ulos. Yhdysvaltalainen johtaa kolmatta välierää puoliväliin tultaessa muutta hyytyy täysin ja jää maaliin juoksevassa joukossa viimeiselle kuudennelle sijalle. Aika 13,52.

Alkuerässä Holloway oli mennyt 13,27.

Klo 14.56: Mahdottomia ei naisten kolmiloikassa finaaliin vaadittu. Viimeisen paikan 12 naisen finaaliin vei Turkin Tugba Danismaz tuloksella 14,00. Senni Salmisen 13,77 riitti karsinnassa sijaan 20.

Salminen sijoittui jotakuinkin odotuille paikkeille. Suomalainen lähti karsintaan joukon 21. parhaalla tuloksella tältä vuodelta.

Klo 14.45: Japanilaisyleisö kohahtaa äänekkäästi, kun kotimaan Shunsuke Izumiya kaatuu 110 metrin ensimmäisessä välierässä aitaan. Japanin Shusei Nomoto yltää samassa erässä kolmanneksi ajalla 13,30. Erän voitti Jamaikan Orlando Bennett (13,27).

Klo 14.43: Miesten 800 metrin karsinnan alkueristä nopeimmalla ajalla välieriin pisteli Yhdysvaltain Donavan Brazier ajalla 1.44,66.

Klo 14.41: 13,86 on yhä 12:ntena karsinnassa olevan kolmiloikkaajan tulos. Viimeisessä finaalipaikassa on kiinni Liettuan Dovilė Kilty.

Klo 14.37: Senni Salminen jää kolmiloikassa karsintaan. Viimeinen loikkasarja on yliastuttu eikä myöskään kanna pitkälle. Hyväksytyksi tulokseksi jää toisen kierroksen 13,77. Salminen on tällä hetkellä 19:ntenä.

Klo 14.32: Karsintarajan ensimmäisellään selvittänyt ja loppukilpailuun tuloksella 14,49 loikkinut Yulimar Rojas iloitsi karsinnan jälkeen. Akillesvammasta kärsineellä venezualaisella ME-naisella oli kahden vuoden tauko tositoimista.

– Olen onnellinen, todella ylpeä. Olen odottanut tätä hetkeä pitkään, ja täällä oleminen saa minut tuntemaan itseni kunniakkaaksi ja ylpeäksi, Rojas sanoi MTV Urheilun toimittaja Eren Gürlerin paikan päältä välittämissä kommenteissa.

Klo 14.29: Lisää karsintarajan ylittäjiä ei ole kolmiloikassa nähty sen jälkeen kun neljä ylitti rajan ensimmäisellä kierroksella. Kolmas kierros on käynnissä ja tällä hetkellä 12:n tulos on 13,86. Loppukilpailuun vaadittava tulos siitä todennäköisesti vielä nousee.

Klo 14.15: Sanni Salmisen toinen loikkasarja kantaa 13,77. Mittaa tarvitaan lisää. Askel kyllä osuu lankulle täydellisesti, pelivaraa ei jää yhtään.

Salmisella enää yksi yritys jäljellä.

Klo 14.12: Karsintarajan kolmiloikassa selvitti ensimmäisellä kierroksella kaikkiaan neljä urheilijaa, joukossa myös Kuuban Liadagmis Povea Rodríguez tuloksella 14,44. Karsintaraja on 14,35.

Klo 13.54: Senni Salmiselle ensimmäisestä suorituksesta rasti ruutuun: hän astuu 4,8 senttimetriä yli. Loikat kantoivat muuten lupaavan oloisesti arviolta 14 metrin paremmalle puolelle.

Karsinnassa urheilijalla on kaikkiaan kolme yritystä käytettävissä, joten Salmisella on vielä kaksi saumaa.

Klo 13.52: Ensimmäisellään karsintarajan ovat selvittäneet myös hallimaailmanmestari Leyanis Pérez Hernández (14,66) ja Pariisin olympiavoittaja Thea LaFond (14,40).

Klo 13.44: Kahden vuoden tauon jälkeen ensimmäistä kertaa kilpaileva ME-nainen Rojas rojauttaa kolmiloikan karsinnassa ensimmäisellä yrityksellään 14,49. Yli karsintarajan ja finaalipaikka plakkariin.

Klo 13.43: Kolmiloikan karsinta on vauhdissa. Akillesvammasta aiemmin kärsinyt maailmanennätysnainen Yulimar Rojas nähdään nyt ensimmäisen kerran tositoimissa sitten vuoden 2023 – miten pitkälle venezuelalainen nyt leiskauttaa? ME 15,74 on vuodelta 2022.

Klo 13.26: Vuoden pisimmällä tilastonoteerauksella karsinnassa kolmiloikkaa Leyanis Pérez Hernández. Kuubalainen on venyttänyt tänä ulkokautena 14,92 ja hallissa meni 14,93.

Klo 13.15: Senni Salminen ei ole vielä globaaleissa arvokilpailuissa finaaliin yltänyt. Lähellä se on ollut: 2021 juuri Tokiossa olympialaisissa hän oli kirvelevästi karsinnan 13:s taivuttuaan Kristiina Mäkelälle yhdellä sentillä. 2022 Eugenen MM-kisoissa Salminen oli jälleen lähellä ja sijoittui karsinnassa 14:nneksi.

EM-finaalissa Salminen on kyllä loikkinut finaalissa myös ulkoradoilla. Münchenissä 2022 hän sijoittui seitsemänneksi.

Sisällä Salminen saavutti uransa ensimmäisen arvokisamitalin tänä vuonna. Apeldoornista tuli maaliskuussa EM-kolmossija tuloksella 13,99. Torunin EM-hallikisoissa vuonna 2021 hän sijoittui seitsemänneksi.

Salminen ei ole onnistunut tuoreeltaan kolkuttelemaan uransa kukkeinta iskua. Finaalipaikka nyt MM-kisoissa vaatisi lähtökohtaisesti huomattavaa venymistä.

Klo 13.08: Tervetuloa tiistain yleisurheiluseurantaan. Kilpailupäivä Tokiossa käynnistyy Suomen aikaa kello 13.35 miesten 800 metrin alkuerillä. Kello 13.40 pääsee puolestaan vauhtiin jo naisten kolmiloikan karsinta, jossa on mukana päivän ainoa suomalaiskilpailija, Senni Salminen.

Kolmiloikan karsinnan A-ryhmässä hyppäävän Salmisen kauden paras on 14.13. Hän on tämänvuotisissa tilastotuloksissa karsintajoukon jaetulla 21. sijalla. Karsintarajassa 14,35 on tekemistä, samoin loppukilpailuun 12 parhaan joukkoon yltämisessä.