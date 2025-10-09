Suomi ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun suuresta jäänmurtajien kaupasta, jonka arvo on 6,1 miljardia dollaria, eli 5,2 miljardia euroa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvistaa asian viestipalvelu X:ssä.

– Allekirjoitan (Donald Trumpin) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Pöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä.

– USA:n hallinto on käynyt neuvotteluja suoraan yritysten kanssa. On hienoa, että suomalaiseen osaamiseen luotetaan. Yhteistyö hyödyttää Suomea ja Yhdysvaltoja. Sopimus ei olisi ollut mahdollinen ilman presidentti Trumpia.

Valkoisen talon virkamiehen mukaan kauppa koskisi 11 jäänmurtajaa, joista neljä valmistettaisiin suomalaisilla telakoilla ja seitsemän Yhdysvalloissa, joista jälkimmäisissä hyödynnetään suomalaista osaamista. Yhdysvalloissa kolme jäänmurtajaa valmistetaan Texasin Galvestonissa ja neljä Bollingerin varustamolla Louisianassa Houmassa.

Miljardien arvoinen sopimus sisältää neljä Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa suomalaisosaamisella valmistettavaa jäänmurtajaa.Juha Metso / AOP

Orpo: Positiivisia uutisia meriteollisuudelle

Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaavat Trumpin myöhään torstaina Valkoisessa talossa.

– Positiivisia uutisia meriteollisuudelle, taloudelle ja työllisyydelle. Jäänmurtajayhteistyö Suomen ja USAn välillä etenee, kun allekirjoitamme yhteisymmärryspöytäkirjan, joka luo pohjan kaupallisille sopimuksille. Samalla (maiden välinen) suhde syvenee, Orpo kirjoitti uutispalvelu X:ssä.

Trump on Reutersin mukaan tavoitellut Yhdysvalloille jo pitkään vähintään 40 uutta jäänmurtajaa. Suomen ja Yhdysvaltain diilin ensimmäinen jäänmurtaja on tarkoitus toimittaa Yhdysvaltoihin vuonna 2028. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on käytössää ainoastaan kaksi samanlaista jäänmurtajaa, mitä Suomesta toimitetaan tulevina vuosina 11 (4+7).