Trumpin uusi avaus voisi tarkoittaa Suomelle miljardiluokan tilauksia: "Kuuntelemme hyvin, hyvin tarkkaan"

Muutamankin jäänmurtajan tilaus tarkoittaisi Suomelle miljardiluokan kauppoja. Samalla Helsingin telakan kanadalaisomistaja suunnittelee laajentamista Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentiksi palannut Donald Trump ilmoitti tiistaina, että Yhdysvallat aikoo ostaa 40 jäänmurtajaa. Ilmoitus ei ole varsinaisesti yllättävä, vaikka sellaiseksikin sitä ehdittiin luonnehtia.

Trump piti esillä jäänmurtajien tarvetta jo ensimmäisen kautensa aikana.

Trumpin alulle laittama hanke johti lopulta Suomen, Yhdysvaltojen ja Kanadan jäänmurtajayhteistyöhön. Kolme maata allekirjoitti sitä koskevan Ice pact -sopimuksen kesällä 2024 Washingtonissa järjestetyn Nato-huippukokouksen yhteydessä. Marraskuussa sitä vielä pönkitettiin lisämuistiolla.

Suomessa on suunniteltu 80 prosenttia ja rakennettu noin 60 prosenttia kaikista maailman jäänmurtajista.

Siksi Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Anderssonin mukaan Suomessa ollaan ”positiivisin mielin kuulolla” mahdollisten tulevien jäänmurtajatilausten suhteen.

– On ehdottomasti positiivista, että nyt aihe on pinnalla. Meidän yrityksemme tuottavat kaikkea, mitä jäänmurtajiin tarvitaan. Rakennetaan ne sitten Suomessa tai muualla, niin kysyntää on, Andersson sanoo.

Yhdysvaltain lainsäädäntö suosii amerikkalaisyrityksiä kieltämällä laivojen rakentamisen ulkomailla.

Jäänmurtajakauppoihin liittyy kuitenkin suuri määrä eri osia ja suunnittelua, joiden suhteen Suomella on merkittävää osaamista.

Andersson ei ryhdy tässä vaiheessa arvailemaan, kuinka moni 40:stä voisi tulla tilatuksi Suomesta.

– Mutta jos muutamakin murtaja tilataan, niin se nousee miljardiluokkaan, Andersson kuvailee mahdollisten kauppojen suuruusluokkaa.

Suomesta on tullut jäänmurtajien mahtimaa historiansa ja maantieteensä ansiosta.

Se on ainoa maa, jossa kaikki satamat jäätyvät talvella, joten viennin ympärivuotisen mahdollistamiseksi jäänmurto-osaamista on ollut pakko kehittää.

Andersson uskoo vankasti, että jäänmurtajabisnekselle koittavat valoisat ajat joka tapauksessa. Kysyntää tulee olemaan eri puolilla maailmaa.

– Maailman jäänmurtajat ovat niin vanhoja, että niitä täytyy uusia rajusti.

Ulkoministeri Valtonen: "Olen täysin luottavainen"

Anderssonin kanssa samoilla linjoilla on myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Jäänmurtajat olivat esillä, kun Valtonen keskusteli tiistaina puhelimessa Yhdysvaltain uuden ulkoministerin Marco Rubion kanssa. Keskustelua Valtonen kuvailee ”erittäin hyväksi.”

– Jäänmurtajabisnes on ehdottomasti aivan keskeinen elementti yhteistyössämme myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla.

– Olen täysin luottavainen sen osalta, että oikeastaan kaikilla sektoreilla yhteistyömme Yhdysvaltojen kanssa tiivistyy, Valtonen kertoo MTV Uutisille.

Valtosen mukaan Suomi on valmis, ja jäänmurtajasopimuskin on allekirjoitettu vilpittömästä halusta tarjota Suomen osaamista Yhdysvalloille.

Telakan omistaja laajentamassa USA:han

Suomessa jäänmurtajakauppoja kärkkyvät etenkin Helsingin ja Rauman telakat. Helsingin telakka on rakentanut yli 50 prosenttia maailman jäänmurtajista.

Kanadalainen monikansallinen telakkayhtiö Davie osti Helsingin telakan marraskuussa 2023. Yhtiöstä kerrotaan, että Helsingin telakka on kiinnostunut kaikista mahdollisuuksista.

– Helsingin telakka on uniikki. Siellä voidaan rakentaa raskas, monimutkainen jäänmurtaja kolmessa vuodessa, aina suunnittelupöydältä toimitukseen asti, Davien viestintäpäällikkö Paul Barrett kertoo MTV Uutisille.

Yhtiö oli esittelemässä toimintaansa SecD-Day-puolustusteollisuusmessuilla keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa.

Kun suurvaltojen kilpajuoksu arktisille alueille kiihtyy, jäänmurtajat kytkeytyvät lujasti osaksi maiden turvallisuuspolitiikkaa.

Davie oli esillä Sec-Day- puolustusteollisuusmessuilla Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona.

Kanadalainen Davie poikkeaa muista laivanrakentajista sillä, että sen toimintoja on pian kaikissa kolmessa jäänmurtajayhteistyöhön sitoutuneessa maassa.

Yhtiö aikoo ostaa perinteikkään telakan Yhdysvalloissa, toivottavasti vielä tämän vuoden aikana. Telakan nimeä tai sijaintia ei vielä kerrota julkisuuteen.

– Toivomme, että voimme viedä osaamistamme ja Suomesta tulevaa asiantuntemusta auttaaksemme Yhdysvaltoja kehittämään telakkateollisuuttaan, Barrett sanoo.

Mitä se tarkoittaisi Helsingin telakan tulevaisuudelle?

– Lisää töitä, suorasti tai epäsuorasti. Työvoiman tai teknologian vaihtoa, suunnittelemista, Barrett sanoo.

Yhtiössä ei pidetä mahdottomana sitäkään, että Yhdysvalloissa tultaisiin käymään keskustelua laivanrakennusmaata koskevan lainsäädännön keventämisestä.

"Katsotaan, mitä tekoja presidentti puheista seuraa"

Presidentti Donald Trump on jo ehtinyt koettelemaan Yhdysvaltojen ja Kanadan suhteita. Kanadan väistyvälle pääministerille Justin Trudeaulle hän ilmoitti tammikuun alussa, että ”Yhdysvallat ei kaipaa kumppania.”

– Olemme ostamassa jäänmurtajia ja Kanada tahtoo liittyä siihen. Emme me oikeastaan tahdo kumppania jäänmurtajien ostamiseen, Trump uhosi.

Silti Davie ei usko, että Helsingin telakan näkökulmasta kanadalaisomistus voisi kääntyä haitaksi.

– Katsotaan, mitä tekoja presidentti Trumpin puheista seuraa. Me kuuntelemme hyvin, hyvin tarkasti kaikkea, mitä hän sanoo, Barrett muotoilee.

Hän kuitenkin toteaa, että jäänmurtajayhteistyön suhteen kaikki maat Kanada mukaan lukien kulkevat oikeaan suuntaan ja tulevaisuuden suhteen yhtiö on innostunut.