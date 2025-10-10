Yhdysvallat tilaa Suomelta yksitoista jäänmurtajaa, joista neljä valmistetaan Suomessa, loput Yhdysvalloissa. Suomen kanssa tehty jäänmurtajasopimus on osoitus siitä, että Yhdysvallat etsii liittolaisia arktiselle alueelle.

Suomen presidentti Alexander Stubb allekirjoitti eilen illalla sopimuksen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhdestätoista jäänmurtajasta.

– Tänään oli hyvä päivä Suomelle, presidentti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä julkaisemassa päivityksessä.

Myös Aalto-yliopiston apulaisprofessori Mikko Suominen pitää Yhdysvaltojen tilausta merkittävänä.

– Onhan tämä ainutlaatuinen mahdollisuus Suomelle, Suominen kertoi aamulla Huomenta Suomen haastattelussa.

Suominen arvioi, että alalle muodostuu uusia työpaikkoja.

– Nyt tarvitaan uutta kehitystä ja osaajia, Suominen kertoo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) arvioi, että kokonaisuudessaan kaupan arvo on noin 6 miljardia euroa ja se tuo Suomeen jopa 10 000 henkilötyövuotta.

– Kyllä siellä on isoja liiketoimintamahdollisuuksia tämän yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden nostamisessa. Suomalaista osaamista myydään vielä vuosikausia sen jälkeenkin, Orpo kommentoi STT:lle.

Suominen muistuttaa, että usein katse kiinnittyy telakoiden toimintaan, mutta alalla on paljon muitakin osa-alueita, kuten ohjelmistosuunnittelua sekä laitevalmistajia.

Talous ja turvallisuus käsi kädessä

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo Huomenta Suomen lähetyksessä, että Suomen ja Yhdysvaltain välisen kumppanuussuhteen merkitys nousee kaupan myötä.

– Tällainen hanke on eräänlainen käyntikortti Suomen ja Yhdysvaltain suhteista.

– Ollaan aika läheisessä ja hyvässä asennossa ja tällaisena aikana, jona Yhdysvaltoja johtaa presidentti, joka arvostaa diilejä, Vanhanen sanoo.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä kova tarve jäänmurtajien osalta. Liittovaltiolla on vain kaksi toiminnassa olevaa jäänmurtajaa, jotka ovat myös vuosikymmenten takaa.

Kiinnostus arktista aluetta kohtaan on kasvanut merkittävästi ja Kiina sekä Venäjä ovat varustautuneet toimimaan alueella Yhdysvaltoja paremmin.

– Yhdysvallat etsii kumppaneita ja liittolaisia alueella, ja Suomi on nyt hyvin luonteva tähän. Jäänmurtajakauppa on tästä yksi osoitus, Vanhanen sanoo.