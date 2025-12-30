Yhdenkin nykyisen jäänmurtajan joutuminen pois käytöstä vaarantaisi Yhdysvaltojen Etelämantereen huoltotoimet ja arktisen läsnäolon.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto kamppailee vakavan jäänmurtajapulan kanssa, kertoo Yhdysvaltain Merivoimien Instituutti (U.S. Naval Institute).

Polar Security Cutter (PSC) -ohjelma on kuusi vuotta myöhässä ja budjettikin on ylittynyt. Uutta raskasta jäänmurtajaa ei odoteta käyttöön ennen vuotta 2030.

Tilanne uhkaa jo Yhdysvaltojen kykyä toimia Arktiksella ja Antarktiksella. Samaan aikaan Venäjä ja Kiina kasvattavat nopeasti jäänmurtajakalustoaan.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä vain kolme napa-alueilla toimivaa jäänmurtajaa. Niistä vanhin on Polar Star, joka on lähes 50 vuotta vanha ja selvästi yli suunnitellun käyttöikänsä.

Keskikokoinen Healy on kärsinyt vakavista teknisistä ongelmista. Hiljattain hankitun Storis-aluksen soveltuvuutta rannikkovartioston tarpeisiin on epäilty.

Tilanteeseen saattaa tuoda ratkaisun marraskuussa 2024 allekirjoitettu ICE-sopimus, jonka Yhdysvallat, Kanada ja Suomi solmivat jäänmurtajayhteistyön vahvistamiseksi.

Sopimus avaa mahdollisuuden hankkia jäänmurtajia ulkomaisilta telakoilta.

Tämän ajatellaan tarkoittavan erityisesti Suomea, jota pidetään maailman johtavana jäänmurtajasuunnittelun ja -rakentamisen maana.

Suomella hyvä maine

Suomi on suunnitellut valtaosan maailman jäänmurtajista, ja suomalaiset telakat tunnetaan nopeasta ja kustannustehokkaasta tuotannostaan.

Yhdysvaltain lainsäädäntö rajoittaa ulkomailla rakennettujen alusten hankintaa, mutta presidentti voi myöntää poikkeuksen kansallisen turvallisuuden perusteella.

Presidentti Donald Trump on jo julkisesti ilmaissut halukkuutensa syventää jäänmurtajayhteistyötä Suomen kanssa.

Lisäksi rannikkovartiosto on pyytänyt tietoja kansainvälisiltä telakoilta uusien Arctic Security Cutter -alusten rakentamiseksi jopa 36 kuukaudessa.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat voisi joko rakentaa osan uusista aluksista ulkomailla tai käynnistää keskikokoisten Arctic Security Cutter -alusten hankinnan Suomen telakoilta. Tämä tapahtuisi rinnakkain Yhdysvaltain oman tuotannon kanssa.

Molemmat vaihtoehdot voisivat nopeuttaa kaluston uudistamista merkittävästi ja pienentää kustannuksia.

Yhdenkin nykyisen jäänmurtajan joutuminen pois käytöstä vaarantaisi Yhdysvaltojen Etelämantereen huoltotoimet ja arktisen läsnäolon.

ICE-sopimusta pidetään nyt keskeisenä keinona kuroa umpeen kasvava jäänmurtajakuilu Yhdysvaltojen ja sen kilpailijoiden välillä.

