Suomen käytettyjä jäänmurtajia ei olla tällä hetkellä myymässä Yhdysvaltoihin, kertovat STT:n lähteet.

Asiasta keskusteltiin vielä kesällä Yhdysvaltojen kanssa, mutta lähteiden mukaan asia ei ole enää pöydällä, vaikka neuvottelut ovat yhä kesken.

Vielä kesällä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi julkisesti Yhdysvaltojen haaveesta ostaa yksi käytetty jäänmurtaja.

– Yritämme ostaa sen. Yritämme tehdä hyvän diilin, Trump sanoi tuolloin tiedotustilaisuudessa.

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo matkustavat torstaina Washingtoniin tapaamaan Trumpia.

Suomi havittelee mittavia uusien jäänmurtajien tilauksia Yhdysvalloista, ja asiasta on neuvoteltu jo varsin pitkään.

Tiedossa ei ole, millaisia jäänmurtajia Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarkalleen olisi Suomesta tilaamassa.