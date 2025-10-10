Stubbin ja Orpon vierailusta Trumpin luona jäi käteen muutakin kuin lämpimiä sanoja.

Suomen presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) vierailivat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin luona torstaina. Tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa presidentti ja pääministeri suorastaan hehkuivat tyytyväisyydestä, eikä suotta.

Keräsimme yhteen kolme konkreettista asiaa, jotka hyödyttävät Suomea.

Miljardidiili

Konkreettisin vierailun tulos on tietenkin miljardien arvoinen sopimus jäänmurtajista.

Sopimus sisältää 11 jäänmurtajaa, joista neljä rakennettaan Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa, suomalaisen asiantuntijoiden tuella.

Uutistoimisto Reuters kertoi torstaina nimettömän virkamieslähteen pohjalta, että kaupan arvo yhdestätoista jäänmurtajasta olisi arviolta noin 6,1 miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa).

Suomessa valmistettavista jäänmurtajista kaksi aiotaan tilata Helsingin telakalta ja Ylen ja HS:n tietojen mukaan kaksi Rauman telakalta.

Työllisyysvaikutukset ovat valtavat.

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sanoo STT:lle, että jäänmurtajasopimuksen työllisyysvaikutukset jopa 10 000 henkilötyövuotta.

Helsingin telakan omistavan kanadalaisen Davien arvion mukaan yhden Helsingissä rakennettavan keskiraskaan jäänmurtajan työllisyysvaikutus on yli 1 500 henkilötyövuotta.

Helsingin telakka on jo kertonut aloittavansa uusien työntekijöiden rekrytoinnit.

Tavoitteena on, että ensimmäinen jäänmurtaja on vesillä vuonna 2028.

Liittolaisuutta ja turvaa

Suomen Nato-jäsenyyden alkua varjosti Trumpin ailahtelevainen suhtautuminen sotilasliittoon ja Euroopan puolustamiseen.

Tapaamisessa saatiin kuitenkin paljon toivottua vahvistusta Yhdysvaltojen ja Suomen liittolaisuudelle.

Sen lisäksi, että Trump vakuutti pitävänsä Yhdysvaltojen joukkoja Euroopassa, hän ilmaisi hyvin suorasti tukeaan Suomelle jopa mahdollisen konfliktin aikana.

Häneltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa, puolustaisiko hän Suomea, jos Venäjä hyökkäisi maahan.

– Kyllä puolustaisin. He ovat (sotilasliitto) Naton jäsen. He ovat hienoja ihmisiä. Mutta en usko, että niin käy, Trump sanoi.

Toisen toimittajan kysyessä tarkennusta siihen, miten tarkalleen ottaen Yhdysvallat puolustaisi Suomea, Trump vastasi yhdellä sanalla.

– Tarmokkaasti.

Kauaskantoista bisneshedelmää

Suomen valtionjohto on optimistinen, että jäänmurtajadiili tuo mukanaan myös muita vientimahdollisuuksia.

Pääministeri Orpon mukaan Suomella on isoja liiketoimintamahdollisuuksia yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden kehittämisessä ja suomalaista jäänmurtajaosaamista myydään vielä vuosikausia.

Yhdysvalloissa tarvitaan Orpon mukaan osaamista ainakin suunnitellussa. Lisäksi pääministeri sanoo, että Suomessa Wärtsilä valmistaa maailman parhaita moottoreita, minkä lisäksi usea yritys Suomessa valmistaa uusia potkurilaitteistoja.

– Kyllä siellä on isoja liiketoimintamahdollisuuksia tämän yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden nostamisessa. Suomalaista osaamista myydään vielä vuosikausia sen jälkeenkin. Eikä se ole varmaa, että Yhdysvallat saa telakkansa siihen kuntoon, etteivätkö he tilaisi meiltä lisääkin, Orpo jatkoi.

Myös elinkeinoministeri Puisto muistuttaa, että sopimus voi myös avata oven suomalaisille kriittisen teknologian alan yrityksille.

Suomen osaaminen on nyt esillä tilanteessa, jossa kaikki suurvallat havittelevat valtaa Arktisella alueella.

Trump sanoi medioille, että koska muilla mailla on enemmän jäänmurtajia kuin Yhdysvalloilla, maa haluaa ostaa maailman parhaita jäänmurtajia.

– Eikä kukaan tee niitä yhtä hyvin kuin suomalaiset, Trump sanoi.

On siis mahdollista, että myös muut valtiot suuntaavat katseitaan Suomeen jäänmurtaja-asioissa tulevaisuudessa.