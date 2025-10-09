Jäänmurtajakaupoilla on iso turvallisuuspoliittinen vaikutus, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänään allekirjoittamassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimus koskisi yhteensä 11:tä jäänmurtajaa, joista neljä valmistettaisiin suomalaisilla telakoilla.

– Jäänmurtajayhteistyö on tietysti kaupallisesti ja teollisuuspoliittisesti merkittävää, ja sillä on iso turvallisuuspoliittinen vaikutus, puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi toimittajille eduskunnassa.

– Rannikkovartiosto, joka näitä hankkii, on Pentagonin alainen virasto. Sillä [jäänmurtajayhteistyöllä] on turvallisuusyhteistyötä tiivistävä vaikutus.

Esimerkiksi tilattavien jäänmurtajien määriä Häkkänen ei kommentoi.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) ei halunnut tänään kommentoida jäänmurtajakauppoja.

Suomella ainutlaatuisia vahvuuksia

Presidentti Trump on mesonnut jäänmurtajista julkisuudessa ja halunnut että Yhdysvallat saa murtajia kiireesti käyttöönsä.

Voisiko Trumpin kiire olla nyt Suomen etu?

– Ottamatta enempää kantaa yksityiskohtiin ennen kuin niitä julkaistaan, Suomen vahvuudet meriteollisuuden puolella ovat laatu, hinta ja nopeus, ja niitä ei kenelläkään muulla maailmassa juuri ole, Häkkänen toteaa.

– Pystymme toimittamaan hyvin nopeassa ajassa ainutlaatuista osaamista, ja amerikkalaiset tietävät sen. Sen takia tämä koko hanke käynnistettiin jo [Joe] Bidenin hallinnon aikana.

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet jäänmurtajakaupoista jo pitkään.

Viime marraskuussa Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.