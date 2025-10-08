Yhdysvallat saattaa olla kiinnostunut tilaamaan Suomelta jopa 15 jäänmurtajaa. Suomalaisasiantuntija epäilee tilauksen massiivisuutta, mutta uskoo Suomen telakoiden kykyyn vastata isoonkin haasteeseen.

Entisen elinkeinoministerin, kansanedustaja Wille Rydman (ps.) mukaan pian kuultaneen myönteisiä uutisia jäänmurtajakaupasta Yhdysvaltojen kanssa. Hän kertoi asiasta X-tilillään,

Rydmanin kirjoitus käsittelee Suomen jäänmurtajayhteistyötä Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Maat allekirjoittivat viime vuoden lopulla yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.

Suomen käytettyjä jäänmurtajia ei olla tällä hetkellä myymässä Yhdysvaltoihin, kertovat STT:n lähteet. Vielä kesällä asiasta keskusteltiin Yhdysvaltojen kanssa, mutta lähteiden mukaan asia ei ole enää neuvottelupöydällä. Neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken, joten mitä tahansa yllättävääkin voi vielä tapahtua.

STT:n tietojen mukaan presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon huomisella vierailulla Washingtonissa on tarkoitus keskustella muun muassa jäänmurtajatilauksista.

Trump havittelee kymmeniä murtajia

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen mukaan presidentti Donald Trump havittelee maahan kaikkiaan 40:ää uutta jäänmurtajaa.

Tarkoitus olisi ottaa niiden avulla hallintaan arktinen alue. Nykyisellä kalustolla se on vaikeaa, koska maan jäänmurtajakalusto on vanhaa ja sitä on vähän.

– Puhutaan vain kahdesta suuremmasta toimintakuntoisesta jäänmurtajasta, kun samaan aikaan kilpailijalla Venäjällä niitä on noin 40, Karppinen selvittää.

Suomen kanssa on Karppisen tietojen mukaan neuvoteltu jopa 15 jäänmurtajan valmistamisesta.

Tiedossa ei ole, millaisia jäänmurtajia Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarkalleen olisi Suomesta tilaamassa.

Aika isolta luvulta kuulostaa

Aalto-yliopiston apulaisprofessorin Mikko Suomisen mukaan spekulaatiot 15 murtajan tilauksesta ovat ehkä turhan optimistisia.

– Hienoa olisi, jos näin tapahtuisi, mutta sanotaan näin, että aika isolta luvulta se kyllä kuulostaa, Suominen kommentoi MTV Uutisille.

Suominen arvelee, että suoria tilauksia voi tulla pikemminkin yhdestä kolmeen, minkä lisäksi voidaan sopia optiosta rakentaa murtajia myöhemmin lisää.

Suomella olisi Suomisen mukaan tosin mahdollisuudet myös 15 murtajan valmistamiseen varsinkin, jos osa niistä olisi pienempiä.

– Suomessa Rauman ja Helsingin telakat voisivat alkaa rakentaa niitä suoraan, ja Porin telakka saattaisi rakentaa lohkoja Helsingin telakalle. Turun telakka sen sijaan saattaa olla kiireinen risteilijätilausten kanssa, eli he eivät varmaankaan ole tästä mukana. Mutta en uskalla heidän puolestaan ihan täysin sanoa mitään.

Tällainen määrä ainakaan isoja murtajia ei valmistuisi Suomisen mukaan kolmessa vuodessa, eli määräajassa, josta on aiemmin puhuttu.

– Ensimmäinen tulisi varmaan kolmessakin vuodessa uskottavasti ulos, mutta aika helposti semmoinen kymmenen vuotta ehkä menisi, että loput rakennettaisiin.

– Toisaalta jos saadaan tehdä samanlaista konseptia tai rakentaa niin sanottuja sisarlaivoja, rakennusprosessi nopeutuu koko ajan. Jos kolmesta vuodesta vuosi menisi suunnitteluun ja kaksi tuotantoon, kahden vuoden tuotantoaika pienenisi koko ajan. Laivoja voidaan rakentaa rinnakkainkin, jolloin niitä voisi olla tuotannossa useampi samanaikaisesti.

Miksi juuri Suomi?

USA haluaa Suomisen mukaan ostaa jäänmurtajia nimenomaan Suomesta täällä olevan vahvan osaamisen ja luotettavuuden takia.

Hän tähdentää, että murtajien ja risteilijöiden kaltaisten erikoisalusten rakentaminen sovitussa ajassa ja laadukkaasti on harvojen maiden valtti.

– Olemme vuosien saatossa rakentamillamme jäätä murtavilla aluksella osoittaneet, että me pystymme paitsi rakentamaan aluksia, joiden suorituskyky on hyvä, pystymme myös rakentamaan niitä määräajassa. Meiltä saa siis hyvää laatua sovitussa ajassa.

– Suomi on varmasti siksi iso neuvottelukumppani tässä.

Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie solmi maaliskuussa sopimuksen Kanadan hallituksen kanssa raskaan jäänmurtajan rakentamisesta. Kyseessä on Suomen historian ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja.

Voiko Suomi enää sössiä tilausta?

Neuvottelut murtajakaupasta jatkunevat Yhdysvaltain kanssa huomenna, kun Alexander Stubb ja Petteri Orpo matkaavat Washingtoniin.

Voiko vierailulla sitten tapahtua jotain sellaista, että suunnitelmat menevät uusiksi?

Suominen ei ota kysymykseen suoraan kantaa, mutta toteaa, että Yhdysvalloissa kaikki diilit näyttävät menevän Trumpin kautta.

– Sitä en sitten tiedä, mikä on todellisuus taustajutuissa. Mutta sen uskon, että Trumpilla on vaikutusvaltaa siihen, meneekö tämä läpi vai ei.