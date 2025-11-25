Ulkoministeri Elina Valtosen tuoreen linjapaperin mukaan jäänmurtajayhteistyö USA:n ja Kanadan kanssa on Suomelle prioriteetti.

Suomi haluaa nostaa arktisen yhteistyön nykyistä korkeammalle Euroopan unionin asialistalla sekä edistää muiden Nato-liittolaisten ymmärrystä arktisista asioista. Jäänmurtajayhteistyö Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa on teknologista ja teollista tietotaitoaan markkinoivalle Suomelle ulkopolitiikan prioriteetti.

Tavoitteet sisältyvät ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) tiistaina julkistamaan linjaukseen Suomen arktisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Se täydentää aiemmin julkaistua Suomen arktisen politiikan strategiaa sekä viimevuotista valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa.

Lue myös: Suomi varautuu jäänmurtajien uudistamiseen

Uutta linjausta perustellaan sillä, että kiristynyt suurvaltakilpailu, Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen ja nopeutuva ilmastonmuutos ovat heijastuneet voimakkaasti arktiselle alueelle.

– Arktinen alue ei ole enää jokin erityinen rauhan tyyssija, vaikka kovasti niin haluaisimme. Suomen on vastattava muuttuneeseen tilanteeseen yhdessä liittolaistensa kanssa, Valtonen sanoi esitellessään linjausta toimittajille.

Tuoreen linjauksen mukaan Suomi pyrkii säilyttämään johtoroolinsa EU:n arktisena jäsenmaana ja varmistamaan, että EU:n arktinen politiikka on johdonmukaista.