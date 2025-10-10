Presidentti Stubb arvioi, että Suomen ja Yhdysvaltain intressit arktisessa yhteistyössä ovat yhteneväiset.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomella on isoja liiketoimintamahdollisuuksia yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden kehittämisessä ja suomalaista jäänmurtajaosaamista myydään vielä vuosikausia.

Pääministeri Orpo ja presidentti Alexander Stubb kommentoivat Suomen ja Yhdysvaltain välistä jäänmurtajakauppaa suomalaismedialle Washingtonissa sen jälkeen, kun Stubb ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olivat allekirjoittaneet myöhään torstaina Suomen aikaa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.

Yhdysvalloissa tarvitaan Orpon mukaan osaamista ainakin suunnitellussa. Lisäksi pääministeri sanoo, että Suomessa Wärtsilä valmistaa maailman parhaita moottoreita, minkä lisäksi usea yritys Suomessa valmistaa uusia potkurilaitteistoja.

– Kyllä siellä on isoja liiketoimintamahdollisuuksia tämän yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden nostamisessa. Suomalaista osaamista myydään vielä vuosikausia sen jälkeenkin. Eikä se ole varmaa, että Yhdysvallat saa telakkansa siihen kuntoon, etteivätkö he tilaisi meiltä lisääkin, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan maiden välisen jäänmurtajakaupan arvo tarkentuu vielä. Karkeasti arvioituna kyse on kuitenkin Orpon mukaan ensialkuun noin parin miljardin kaupasta Suomessa rakennettavien murtajien osalta.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan koko projektin arvo on päälle kuusi miljardia, kun kyse on neljästä Suomessa ja seitsemästä Yhdysvalloissa rakennettavasta murtajasta.

Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin torstaina nimettömän virkamieslähteen pohjalta, että kaupan arvo yhdestätoista jäänmurtajasta olisi arviolta noin 6,1 miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa).

Trumpin kauppapolitiikka ollut huolenaihe

Orpo sanoo, että Yhdysvallat on Suomen kolmen merkittävimmän kauppakumppanin joukossa ja tulee tätä myös olemaan. Hän toivoo, että Yhdysvaltain rooli Suomen kauppakumppanina kasvaa jatkossa.

–Tämä on jälleen yksi osoitus taas siitä: suuri teollinen, kaupallinen yhteistyö, Orpo jatkaa.

Orpon mukaan Suomen Nato-jäsenyys on avannut uudella tavalla ovia Yhdysvaltain ja Suomen välisissä kauppasuhteissa.

STT kysyi Orpolta tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltain presidentti Trumpin tempoilevasta kauppapolitiikasta. Trump on toisella presidenttikaudellaan muun muassa asettanut Yhdysvaltain kauppakumppaneille ja kilpailijoille kovia tuontitulleja.

Orpon mukaan Trumpin kauppapolitiikka on ollut suuri huolenaihe ja sillä on ollut jo kovia vaikutuksia Suomen talouteen

– Kevään kasvu jäi odotuksiin nähden todella alhaiseksi, koska oli epävarmuutta, Orpo jatkaa.

Tästä syystä hän katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltain kesällä solmima kauppasopimus oli tärkeä. Hänen mukaansa sopimus ei ollut täydellinen, mutta se oli ehkä paras huonoista vaihtoehdoista.

Arktisen alueen strateginen merkitys kiinnostaa

Presidentti Stubb arvioi, että kauppapolitiikassa on maailmanlaajuisesti tapahtumassa murros, jonka myötä siirrytään enemmän kahdenvälisiin sopimuksiin.

– Me näemme nyt, että samalla, kun Yhdysvallat nostaa tulleja, tariffeja, niin syntyy enemmän kahdenvälisiä diilejä Yhdysvaltain ympäri ja yli. Luulen, että tämä tulee olemaan ehkä se megatrendi, Stubb sanoo.

Presidentti Stubb sanoo, että Trumpin kanssa ei keskusteltu torstaina siitä, ovatko maiden intressit arktisessa yhteistyössä yhteneväiset.

– Mutta uskallan väittää, että kyllä ovat. Eli arktinen turvallisuus, arktinen kaupankäynti, ympäristö ja varmasti nämä jäänmurtajat ovat osa tätä kokonaispakettia, hän jatkaa.

Stubb kertoi aiemmin torstaina, että hän oli tavannut yhdysvaltalaisia senaattoreita, joita oli kiinnostanut arktinen alue. Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Arktinen alue ja sen kasvava strateginen merkitys kiinnostaa. Suomalaisella jäänmurtajaosaamisella on maailmanlaajuinen merkitys, sanoi Stubb päivityksessä.