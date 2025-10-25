Suomen meriteollisuuden hyvät uutiset näkyvät myös alan koulutuksessa. Alalla uskotaan, että tilausten toteuttamiseen löytyy riittävästi työvoimaa.

Meritekniikan neljännen vuosikurssin opiskelijat ahertavat ryhmätyön parissa Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksella. Projektissa on tarkoitus suunnitella konttilaiva alusta loppuun tietylle merireitille.

Työhön kiteytyy monta aiemmilta vuosilta opittua asiaa. Lassi Kulmalan vastuulla suuri osa oman ryhmän työssä vaadittavista laskutoimituksista.

– Pitäisi yrittää muistaa kaikki mitä pitää ottaa huomioon laskuissa. Laskut voivat olla aika pitkiäkin välillä, voi mennä muutama tunti yhden laskun kanssa ja seuraavana päivänä huomaat, että mitenkäs se menikään. Kyllä tässä on saanut olla tarkkana koko ajan ja töitä on painettu. Joka päivä täällä on oltu, Kulmala sanoo.

Aloituspaikkoja lisätty

Turun ammattikorkeakoulussa tekniikan opiskelijoita aloitti tänä vuonna lähes 1 400, kun vielä kymmenen vuotta sitten luku oli alle 800. Meritekniikka on koulussa suosittu suuntautumisvaihtoehto. Aalto-yliopistosta on puolestaan valmistunut vuosittain 20–30 laivanrakennusalan diplomi-insinööriä

Konetekniikan lehtori Pia Tulimaa sanoo, että alan hyvä vire on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan hakijamääriin. Meritekniikan opiskelijoille on myös löytynyt helposti harjoittelupaikkoja.

– Joskus jopa liiankin hyvin. Eli he menevät mielellään sinne työpaikoille ja joudumme vähän houkuttelemaan heitä takaisin ja muistuttamaan tutkinnon suorittamisesta.