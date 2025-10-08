Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak kertoo, että presidentti Stubbin ja pääministeri Orpon matka Yhdysvaltoihin on poikkeuksellinen.

Entinen Ulkopoliittisen instituutin tutkija ja ajatushautomo Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak kommentoi Huomenta Suomessa presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) matkaa Valkoiseen taloon.

Presidentti ja pääministeri tapaavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin torstaina.

Salonius-Pasternak kertoo, että virallisen asialistan mukaan tapaamisessa käsitellään maan ulkopolitiikkaa sekä kauppakysymyksiä.

Asiantuntija ei muista, että presidenttien välisiin tapaamisiin olisi matkattu tällaisella kokoonpanolla, mutta täysin poikkeuksellista se ei kuitenkaan ole.

– Ei se kai tyypillistä ole, Salonius-Pasternak sanoo.

Keskusteluiden uskotaan koskevan ulkopolitiikkaa ja Ukrainan tilannetta. Toimitusjohtajan mukaan rauhanneuvottelut vievät aikaa. Nähtäväksi jää, sivutaanko keskusteluissa myös Yhdysvaltain sisäpoliittisia asioita.

– Trumphan ajattelee, että olisi pystynyt solmimaan rauhan Ukrainan ja Venäjän välille, mutta toisin kävi.

Mahdollisista jäänmurtajista tai Suomen osaamisesta ei medialle juuri ole hiiskuttu. Trump on kiinnostunut arktisen alueen osaamisesta, mutta todellisuudessa liittovaltiosta ei juuri löydy kalustoa saati osaamista. Yhdysvalloilla on kaksi suurta jäänmurtajaa, kun esimerkiksi Venäjällä vastaavia on nelisenkymmentä. Suomen kanssa neuvotteluissa on esiintynyt luku 15 mahdollisesta jäänmurtajasta.

– Varmaan kaikki odottavat jäänmurtajia, etenkin kun ennen tätä Trump tapaa Kanadan pääministerin, niin ehkä siinä hiotaan jotain jäänmurtaja-asiaa, Salonius-Pasternak arvioi.

Orpo ei vastannut suoraan, keskustellaanko Washingtonissa Suomen ja Yhdysvaltojen jäänmurtajakaupoista.

– Me puhumme laajasti kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa. Katsotaan kuinka syvälle asioihin päästään, Orpo kertoi.