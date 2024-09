Sydänterveyteen liittyy vaarallista tietämättömyyttä – "Joskus jo ensimmäinen sydäninfarkti onkin sydänäkkikuolema"

Sydäninfarkti on yleisin tapa todeta sepelvaltimotauti.

– Siinä vaiheessa, kun sepelvaltimotauti alkaa aiheuttamaan oireita, ollaan jo vähän myöhässä, sillä tauti on jo edennyt niin pitkälle, että valtimoissa on merkittäviä kaventumia ja ahtaumia, huomauttaa kardiologi ja ylilääkäri Anna-Mari Hekkala Suomen Sydänliitto ry:stä.

Tämä sepelvaltimotautiin sairastuneen pitää ymmärtää

Kun sepelvaltimotauti on diagnosoitu, on ihmisen sitouduttava lääkehoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin loppuelämänsä ajaksi.

Tämä johtuu siitä, että sepelvaltimotauti on krooninen sairaus, jota sydäninfarktin hoito ei paranna.

Siinä missä sydänsairauksien ehkäisyn keinot ovat monille tuttuja, tulee harva ajatelleeksi, että sepelvaltimotautiin sairastuneelle kyseisten elintapaohjeiden noudattaminen on terveeseen ihmiseen verrattuna vieläkin tärkeämpää.

Kun esimerkiksi terveellä ihmisellä LDL-kolesterolin tavoitearvo on alle 3 mmol/litra, on sepelvaltimotautia sairastavan LDL-kolesterolin tavoitearvo on alle 1,4 mmol/litra, eikä kyseiseen lukemaan voi päästä ilman lääkitystä.