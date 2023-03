Huono suun terveys on riskitekijä monille sairauksille: Hammaslääkärit muistuttavat erityisen merkittävästä elintapamuutoksesta

HUSin ylihammaslääkäri Hellevi Ruokosen mukaan suomalaisten suun terveys on karieksen suhteen paremmalla tolalla, jos vertaa tutkimustietoa vuodelta 2011 vuoteen 2000. Sen sijaan parodontiitti vaivaa yhä suurta osaa suomalaisista.

– Meillä on edelleen parodontiitti merkittävä ongelma jopa varhaisessa keski-iässä, eli 30–44-vuotiailla sekä miehillä että naisilla ienterveys saattaa olla aika huono. Eli meillä on parodontiitin osalta paljon tehtävää, Ruokonen kertoi maanantain Huomenta Suomi -lähetyksessä.

– Vaikka toki ollaan tehty kyllä uskomattomia satsauksia siihen. Mutta parodontiitin kohdalla on se, että sen mittaaminen on ongelmallista. Ne mittarit, mitä meillä on käytössä, eivät kerro koko totuutta.