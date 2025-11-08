Tutkijat hyödynsivät ajosimulaattoria, joka oli kalibroitu aiheuttamaan matkapahoinvointia, ja soittivat koehenkilöille erilaisia musiikkityylejä. Kevyen ja iloisen musiikin kuuntelun havaittiin auttavan matkapahoinvoinnista toipumisesta, mutta surullisen musiikin kuuntelun huomattiin olevan vielä tehottomampaa toipumiselle kuin olla tekemättä mitään.

– Matkapahoinvointi heikentää merkittävästi monien ihmisten matkustuskokemusta, ja nykyiset matkapahoinvointilääkkeet aiheuttavat usein sivuvaikutuksia, kuten uneliaisuutta. Musiikki on ei-invasiivinen, edullinen ja yksilöllinen hoitomuoto, sanoo tutkija Qizong Yue Kiinan Southwest University -yliopistosta tutkimusartikkelissa.

Tutkijat kiinalaisyliopistoista lähtivät selvittämään, voiko musiikilla olla merkitystä siihen, miten hyvin matkapahoinvoinnista toivutaan.

Lentokoneiden ikkunattomat ikkunapaikat ärsyttävät – matkustajat vaativat miljoonakorvauksia

Mistä matkapahoinvointi johtuu?

Lähes kaikki ihmiset kokevat joskus matkapahoinvointia. Matkapahoinvointi voi Terveyskirjaston mukaan oireilla muun muassa kalpeutena, kylmänhikisyytenä, haukotteluna ja lisääntyneenä syljenerityksenä. Pahimmillaan tilaan voi liittyä myös oksentelua, päänsärkyä, ripulia, keskittymisvaikeutta, puristavaa tunnetta rinnassa ja heikotusta.

Näin tutkimus toteutettiin

Koehenkilöt jaettiin kuuteen ryhmään, joista neljä ryhmää sai musiikkiterapiaa. Kahdesta muusta ryhmästä ensimmäisessä olleet koehenkilöt eivät saaneet musiikkiterapiaa, ja toisessa ryhmässä olleiden koehenkilöiden simulaattorit pysäytettiin, kun he alkoivat tuntemaan lievää matkapahoinvointia.

Viimeinen ryhmä toimi vertailukohteena EEG-tiedoille. He saivat samat ärsykkeet kuin muut 25 osallistujaa, mutta heidän pahoinvointinsa eteneminen pysäytettiin, joten ero heidän aivojensa toiminnan ja muiden osallistujien aivojen toiminnan välillä auttoi tunnistamaan matkapahoinvoinnille tyypillisiä signaaleja.

Ensin osallistujat istuivat muutaman minuutin ajan liikkumatta simulaattorissa, jotta heidän aivoistaan voitiin tallentaa EEG-perussignaalit. Sen jälkeen he suorittivat ajotehtävän ja ilmoittivat tutkijoille, kuinka voimakasta heidän pahoinvointinsa oli. Ajon päätyttyä musiikkiryhmän osallistujille soitettiin 60 sekunnin ajan musiikkia, minkä jälkeen heitä pyydettiin ilmoittamaan pahoinvoinnin voimakkuus.