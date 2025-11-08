Kärsitkö matkapahoinvoinnista? Yllättävä keino voi helpottaa oloa
Lähes kaikki ihmiset kokevat joskus matkapahoinvointia.Shutterstock
Julkaistu 08.11.2025 19:09
Wenla Wallin
Mikä avuksi matkapahoinvointiin? Kuuntelemallasi musiikilla voi olla väliä, ilmenee uudesta, vertaisarvioiduista tutkimuksesta.
Iloisen ja kevyen musiikin kuuntelu voi auttaa toipumaan matkapahoinvoinnista, uusi tutkimus väittää. Tutkimus julkaistiin Frontiers in Human Neuroscience -tiedejulkaisussa syyskuussa 2025.
Tutkijat kiinalaisyliopistoista lähtivät selvittämään, voiko musiikilla olla merkitystä siihen, miten hyvin matkapahoinvoinnista toivutaan.
– Matkapahoinvointi heikentää merkittävästi monien ihmisten matkustuskokemusta, ja nykyiset matkapahoinvointilääkkeet aiheuttavat usein sivuvaikutuksia, kuten uneliaisuutta. Musiikki on ei-invasiivinen, edullinen ja yksilöllinen hoitomuoto, sanoo tutkija Qizong Yue Kiinan Southwest University -yliopistosta tutkimusartikkelissa.
Tutkijat hyödynsivät ajosimulaattoria, joka oli kalibroitu aiheuttamaan matkapahoinvointia, ja soittivat koehenkilöille erilaisia musiikkityylejä. Kevyen ja iloisen musiikin kuuntelun havaittiin auttavan matkapahoinvoinnista toipumisesta, mutta surullisen musiikin kuuntelun huomattiin olevan vielä tehottomampaa toipumiselle kuin olla tekemättä mitään.
Mistä matkapahoinvointi johtuu?
Matkapahoinvoinnin aiheuttaa eri aistijärjestelmistä, erityisesti näkö- ja tasapainoelimistä, aivoihin saapuva ristiriitainen tieto liikkeestä, kertoo Terveyskirjasto.
Lähes kaikki ihmiset kokevat joskus matkapahoinvointia. Matkapahoinvointi voi Terveyskirjaston mukaan oireilla muun muassa kalpeutena, kylmänhikisyytenä, haukotteluna ja lisääntyneenä syljenerityksenä. Pahimmillaan tilaan voi liittyä myös oksentelua, päänsärkyä, ripulia, keskittymisvaikeutta, puristavaa tunnetta rinnassa ja heikotusta.
Tutkijat uskovat myös matkapahoinvoinnin pelon aiheuttavan jännittyneisyyttä, joka voi itsessään laukaista fyysisen reaktion, joka nopeuttaa pahoinvoinnin alkamista. Koska musiikkia voidaan käyttää jännityksen lievittämiseen, Yue ja hänen tiiminsä pohtivat, voisiko se auttaa matkapahoinvoinnista kärsiviä ihmisiä.
Tutkimuksen koehenkilöryhmä koostui 30 henkilöstä, jotka olivat aiemmin raportoineet kärsivänsä kohtalaisesta matkapahoinvoinnista.
Koehenkilöt käyttivät elektrodikypäriä, joiden avulla tutkijat suorittivat aivosähkökäyrätutkimuksen (EEG), josta he pystyivät tunnistamaan mitattavissa olevia merkkejä matkapahoinvoinnista.
Koehenkilöt jaettiin kuuteen ryhmään, joista neljä ryhmää sai musiikkiterapiaa. Kahdesta muusta ryhmästä ensimmäisessä olleet koehenkilöt eivät saaneet musiikkiterapiaa, ja toisessa ryhmässä olleiden koehenkilöiden simulaattorit pysäytettiin, kun he alkoivat tuntemaan lievää matkapahoinvointia.
Viimeinen ryhmä toimi vertailukohteena EEG-tiedoille. He saivat samat ärsykkeet kuin muut 25 osallistujaa, mutta heidän pahoinvointinsa eteneminen pysäytettiin, joten ero heidän aivojensa toiminnan ja muiden osallistujien aivojen toiminnan välillä auttoi tunnistamaan matkapahoinvoinnille tyypillisiä signaaleja.
Ensin osallistujat istuivat muutaman minuutin ajan liikkumatta simulaattorissa, jotta heidän aivoistaan voitiin tallentaa EEG-perussignaalit. Sen jälkeen he suorittivat ajotehtävän ja ilmoittivat tutkijoille, kuinka voimakasta heidän pahoinvointinsa oli. Ajon päätyttyä musiikkiryhmän osallistujille soitettiin 60 sekunnin ajan musiikkia, minkä jälkeen heitä pyydettiin ilmoittamaan pahoinvoinnin voimakkuus.
Tutkijat havaitsivat, että iloinen musiikki lievitti matkapahoinvointia eniten, jopa 57,3 prosenttia. Kevyttä musiikkia kuunnelleiden luku oli 56,7 prosenttia.
Surullisen musiikin soittaminen taas osoittautui hieman vähemmän tehokkaaksi kuin olla tekemättä mitään. Surullista musiikkia kuunnelleiden oireet vähentyivät noin 40 prosenttia, kun taas ilman musiikkia levänneiden ryhmässä oireet vähentyivät 43,3 prosenttia.
On mahdollista, että kevyt musiikki rentouttaa ihmisiä ja lievittää jännitystä, joka pahentaa matkapahoinvointia, kun taas iloinen musiikki saattaa laittaa ajatukset muualle aktivoimalla aivojen palkitsemisjärjestelmää. Surullinen musiikki voi puolestaan vaikuttaa päinvastoin vahvistamalla negatiivisia tunteita ja lisäämällä yleistä epämukavuutta.
Tutkimustulosten varmistamiseksi tarvitaan suurempi koehenkilöotanta, Yue sanoo artikkelissa. Tutkijat haluavat toteuttaa tutkimuksen myös todellisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa aivoihin eri tavalla kuin simuloidut olosuhteet.