Suomalaisia tyrkyllä Tour de Skin palkintopallille – Jari Isometsä käy läpi asetelmat loppunousuun: "Iivolla ei ole sellaiseen varaa"

Kolmossijalla olevaa Niskasta on suurimmin uhkaamassa norjalaiskaksikko: Erik Valnes on kokonaistilanteessa 15 sekuntia ja Pål Golberg 20 sekuntia suomalaista perässä.

– Golberg on sitkeä kaveri viimeiseen nousuun ja hän on vapaalla ennakkoon Iivoa vähän vahvempi. Kyllä Iivo saa siinä vielä punnertaa, eikä mitään katkeamisia saa tulla.

Miten Niskanen on palautunut?

"Iivon otettava Golberg ja Valnes tarkkailuun"

Isometsä: Suomalaisnaiset todennäköisesti putoavat

– Ebba Andersson tulee olemaan huomenna erittäin kova ja jopa voittamaan sen etapin. On siinä ja siinä, riittääkö Neprjajevan 1.12. Tokihan Neprjajevakin on parhaimmillaan vetänyt ihan hyvin sen nousun, ja nythän hän on selkeästi kunnossa. Neprjajeva on ykkössuosikki, mutta kyllä voitosta nähdään vielä ihan kunnon taistelu, Isometsä ennakoi.