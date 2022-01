Iivo Niskanen manasi tekoaan – Jari Isometsä: "Voi olla, että se pelasti jopa kakkossijan"

– On selvä asia, että jos Iivo haluaa näitä kisoja voittaa, muut pitää tiputtaa matkalla. Sitähän Iivo yritti, Isometsä sanoo.

– Jos Iivo olisi lähtenyt niin kovaa, Venäjän pojat olisivat pysyneet perässä. He olivat aika paljon tuoreemman näköisiä lopussa, Isometsä ruotii.

– On myös selvää, että tuollaisissa yhteislähtökisoissa taktiikka hyvin harvoin onnistuu täydellisesti, varsinkin kun on kyseessä kaveri, jonka pitää tehdä ratkaisuja.

– Kläbo, jolla loppukiri on omaa luokkaansa, voi hiihtää perällä eikä hänen tarvitse miettiä eikä välittää taktiikasta. Iivon on pakko sitä miettiä. Jossakin vaiheessa se rykäisy on tehtävä, ja nyt se tehtiin sen tiedon perusteella siinä kohtaa.