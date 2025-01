Isometsä: Kerttu Niskanen taistelee koko Tourin voitosta – kriittinen hetki käsillä: "Sen on onnistuttava"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä laskee, että Tour de Skin kokonaisvoitosta taistelee vielä neljä naista. Heistä yksi on Suomen Kerttu Niskanen, ja edessä on seuraavaksi tuiki tärkeä sprintti Val di Fiemmessä.

Tour de Skitä on hiihdetty neljä etappia seitsemästä. Toblachista Val di Fiemmeen siirtyvää kiertuetta johtaa naisissa Norjan Astrid Öyre Slind kuudella sekunnilla ennen norjalaismaannaistaan Therese Johaugia. Asiantuntija Jari Isometsän papereissa voittotaistelussa ovat mukana myös Kerttu Niskanen, jolla on 28 sekuntia takamatkaa Slindiin, sekä ohuesti myös Yhdysvaltain Jessie Diggins, joka on minuutin ja yhden sekunnin Slindiä jäljessä.

– Sprintti perinteisellä on Kertulle todella tärkeä kilpailu. Hän on noin puolisen minuuttia Slindiä perässä ja seuraava kilpailu on suksenvaihtokilpailu skiathlon (jossa hiihdetään 10 kilometriä perinteistä ja 10 vapaata). Siinä ei ole ehkä kovin potentiaalista ajatella, että Kerttu Slindin ja Johaugin tipauttaisi. Hän ei mielellään lähtisi puolta minuuttia jäljessä viimeiseen nousuun. Nyt kaikki sekunnit, jotka sprintissä on saatavissa, pitää saada sieltä. Peli pitäisi saada tasoihin, Isometsä naulaa.

Tourin käynnistäneessä vapaan sprintissä Niskanen sivakoi välieriin ja yhdeksänneksi. Sen jälkeen Niskanen on naputtanut distanssikisoista kolme palkintosijaa putkeen sijoina toinen, kolmas ja kolmas.

– Kerttu on vahvassa kunnossa, ja vapaan sprinttikin osoitti, että hän voi hyvin olla finaalikamaa perinteisen sprinttiin, kun sieltä kuitenkin puuttuu aika paljon sprinttereitä.

– Johaug voi toisaalta päästä aika-ajosta jatkoon, koska porukkaa ei ole enää niin paljon. Todennäköisesti hänkin tulee saamaan jonkin verran hyvityssekunteja.

Isometsä ei sano, että Tourin voittaakseen Niskaselta vaadittaisiin perjantain sprintissä finaalipaikkaa, "mutta kyllä se hyvä olisi".

– Finaalin viimeinen saa 40 sekuntia. Jos ajatellaan, että Kerttu saisi sen puoli minuuttia hyvää sprintissä ja seuraava kisa mentäisiin aika lailla tasatahtia, viimeiseen nousuun lähdettäisiin tasoissa.

"Sen on onnistuttava"

Isometsä puntaroi, että Johaug ei missään nimessä ole uransa parhaimmassa iskussa. Toisaalta Niskanen on Isometsän papereissa petrannut luisteluhiihdossa ja jaksaa paljon paremmin.

– Haluaisin silti mielellään Johaugiin ja samoin Slindiin eroa. Sprintti on sillä tavalla tärkeä kisa Kertulle, että sen on onnistuttava, jos hän meinaa Tourin voittaa. En yhtään epäile, etteikö se onnistu.

– Tietysti sprintti on sprintti. Yksi sauvojen katkeaminen tai polvillaan käyminen, niin se on siinä.

"Todella mielenkiintoinen loppu tulossa"

Isometsä jättää Digginsin voittomahdollisuuksille norjalaiskaksikkoa ja Niskasta pienemmän sauman, mutta sanoo, ettei häntäkään voida täysin unohtaa.

– Loppuohjelma ei ole hänelle kovin suosiollinen. Vaikka hiihdetään sprinttiä, se on perinteisellä.

Sprintin jälkeistä yhdistelmäkilpailua pohjustaen Isometsä muistuttaa, että Diggins voitti Tourilla vapaan sprintin jälkeen perinteisen 15 kilometrin yhteislähtökilpailun.

– Vaikka hän ei ihan vahvimmillaan loppunousuun olekaan, tiedetään, millainen taistelija hän on.

– Todella mielenkiintoinen loppu on tulossa. Neljällä hiihtäjällä on vielä mahdollisuudet voittoon. Kolmella kunnollisesti ja Digginsilläkin vielä ohut sauma.

Miehissä "kahden kauppa"

Johannes Hösflot Kläbo (oik.) johtaa Tour de Skin miesten kokonaiskilpailua. Edvin Anger (vas.) on toisena ja takaa-ajon voittanut Harald Östberg Amundsen kolmantena.

Miehissä Ruotsin Edvin Anger nousi Tourin kokonaistilanteessa peräti toiseksi puristettuaan takaa-ajossa 14. sijalta aina kakkoseksi. Yksin koko takaa-ajon kärjessä hiihtänyt Norjan Harald Östberg Amundsen ylitti maaliviivan voittajana vain 2,5 sekuntia aiemmin lähdettyään siihen 1.15 minuuttia ennen Angeria.

– Olihan se Angerilta aivan kamalan hyvä hiihto, loistava suoritus. Näki, että suksi pelasi kaikin puolin. Hänellä oli aivan seinäpito ja siitä huolimatta valtava luisto. Stadionille kun noustaan rakennuksen päälle, hän oli ainut, joka tuli sen suorilla joka kierroksella. Kaikki muut joutuivat käyttämään haarakäyntiä. Loppulaskussa hän tuli vielä monien ohi, Isometsä perkaa.

Takaa-ajossa kolmanneksi sivakoinut Norjan Johannes Hösflot Kläbo jatkaa Tourin kärjessä. Keula toisena olevaan Angeriin on 36 sekuntia ja kolmantena taivaltavaan Amundseniin 57 sekuntia.

Vaikka Isometsä laskeekin Angerin kovaksi seuraavaksi hiihdettävässä perinteisen sprintissä, hän ei näe ruotsalaisen taistelevan Tourin kokonaisvoitosta.

– Loppunousussa hän tulee vaikka Amundsenille häviämään hyvinkin puolitoista tai kaksi minuuttia. Tour on miehissä edelleen kahden kauppa.

Isometsän papereissa peli on nyt 50–50 Kläbon ja Amundsenin välillä.

– Amundsen tulee olemaan loppunousussa selkeästi parempi, vähintään puoli minuuttia kovempi kuin Kläbo. Tietysti seuraavaksi on sprintti, mutta Amundsenkin voi hiihtää ihan hyvin finaaliin sprintissä, kun vielä (Ranskan Lucas) Chanavatkin jäi pois.

Isometsä painottaa, että tämän päivän kilpailu oli Amundsenille epäreilu.

– Hän hiihti yksin ja kaikki muut hiihtivät porukassa. Miehissä peesihyöty on myös isompi kuin naisissa, koska vauhdit ovat kovempia.

– Siitä huolimatta hän taisteli voiton. Oli kyllä aika kovilla. Välipäivä tulee varmaan tarpeeseen tähän paikkaan.