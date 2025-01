Jari Isometsältä tiukka sivallus Ruotsiin – "Viitsitkö tulla katsomaan?"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä iskee sivalluksen Ruotsiin Therese Johaugia koskevasta kirjoittelusta.

Johaug nousi Tour de Skin naisten kokonaistilanteen kärkeen ennen Val di Fiemmen päätösetappia voitettuaan lauantaisen yhdistelmäkilpailun selkeästi. Johaug lähtee huomiseen loppunousun sisältävään etappiin 22 sekunnin kokonaisjohdossa ennen norjalaismaannaistaan Astrid Öyre Slindiä ja Isometsä on vakuuttunut, että Johaug Tourin myös voittaa.

– Tänäkin päivänä nähtiin, mihin maaston kohtaan Johaug karkasi. Tuota maaston kohtaa (nousua) on huomenna tarjolla, eikä Johaugia kovempaa ylämäkihiihtäjää ole. Joku Sophia Laukli, joka on ylämäkikiipijä, voi pysyä matkassa, mutta on päivänselvää, että Johaug on voittaja huomenna maalissa, Isometsä naulaa.

Yhdysvaltalaisesta Lauklista ei ole kokonaistilanteessa korkealle yltämään, sillä hän on Tourin kokonaistilanteessa vasta 25:ntenä, yli 11 minuuttia kärjestä.

"Kukas siellä seisoo keskellä?"

Isometsällä on sen sijaan Johaugista terveisensä Ruotsiin. Täksi kaudeksi maailmancupiin palannut ja helmi-maaliskuisiin Trondheimin MM-kotikisoihin tähtäävä norjalaistähti oli puntaroinut, osallistuisiko hän ylipäätään Tourille, ja Ruotsissa esitettiin merkillisiä näkemyksiä.

– Oli hyvä, kun jotkut ruotsalaiset lehtikommentaattorit esittivät kysymyksen oikein otsikon muodossa: Mitä sinä teet täällä? Isometsä sanoo.

Expressenin Tomas Pettersson kirjoitti joulukuun lopussa kommentoivan juttunsa otsikolla: "Anteeksi – mutta miksi olet täällä, Johaug?"

– Johaug voi nyt vastata, että viitsitkö tulla katsomaan palkintojenjakoa, niin tiedät, mitä minä teen täällä. Pääsee oikein kunnolla näpäyttämään.

– Muutenkin ihmetyttää tällainen otsikointi, että "Johaug on lyöty". Ihminenhän hänkin vain on. Sitten kun tulee kovimmat paikat, kukas siellä seisoo keskellä? Isometsä napauttaa.

Turvalliset erot

Kerttu Niskanen on kiinni Tour de Skin neljännessä sijassa.

Tourin naisten himmeämmistäkään sijoituksista ei synny enää Isometsän arvion mukaan jännitystä. Johaugia 1.47 minuuttia perässä oleva Yhdysvaltain Jessie Diggins on selkeästi kiinni kolmannessa sijassa, ja Kerttu Niskanen putosi Tourilla pykälällä neljänneksi, 40 sekuntia Digginsin taakse.

Isometsä on melkoisen varma, että sijoitukset säilyvät. Se, että Niskanen nousisi Tourin kokonaiskilpailun kaksi kertaa voittaneen Digginsin edelle moiselta takamatkalta, ei ole realistista.

– Neljäs sija siitä nyt käteen jää. Toki yksi päivä on jäljellä. Ja kuten nähdään Tourilla, kun alkaa väsymystä tulla, ei koskaan tiedä, jos tulee täydellinen tiltti, Isometsä sanoo jättäen mitä minimaalisimman oljenkorren.

Viidennellä sijalla, 1.12 minuuttia Niskasen takana, on Norjan Heidi Weng. Tämäkin ero on rapea.

– Weng pystyy normaalipäivänä hiihtämään loppunousun puoli minuuttia – 40 sekuntia Kerttua kovempaa. Nyt sitä eroa on kuitenkin yli minuutti taakse. Sekin tuntuu aika turvalliselta.

"Väsyä enemmän kuin pahimmilla kilpakumppaneilla"

Isometsä kyllä huomioi, että Niskanen näyttää väsyneen.

– Eilen jo mainitsin siitä, että hän joutui hiihtämään Toblachissa kaksi kilpailua, 35 kilometriä, yksin kilpaa. Hän ei ole siitä toipunut, mikä on aika ymmärrettävääkin.

10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa Niskanen putosi kärjen kyydistä jo ensi kilometreillä. Hän sijoittui lopulta kuudenneksi. Voittaja Johaugiin eroa kertyi 2.06 minuuttia, viidenneksi sijoittuneeseen Digginsiin 1.11 minuuttia.

– Kun Kerttu tipahtaa jo perinteisen osuudella, se kertoo siitä, että väsyä on kropassa enemmän kuin pahimmilla kilpakumppaneilla.

– Radalla oli vaativia laskuja, ja vaikka porukassa laskikin, hän saattoi jännittää laskemista jaloillaan ja ehkä henkisesti myös. Se väsyttää. Ei pääse palautumaan laskuissa sillä tavalla kuin urheilija, joka laskee rennosti. Tosin kun televisiokuvaa katsoi, ei siellä kukaan kauhean rennosti laskenut naisten kilpailussa.

– Latu oli varmaan mennyt miesten kisan jälkeen vähän jäisemmäksi. Laskutaito ei ole muutenkaan niin hyvä. Hiihdosta ja kehonkielestä näkee, että väsy on puserossa.

"Huomisesta tulee tiukka päivä"

Loppunousussa ei ole Isometsän sanoin juuri varaa alkaa passailemaan saati hiihtää paljon omien rajojen yläpuolella.

– Loppunousu on sen kaltainen, että alku on helppoa, porukassa hiihtämistä ja sitten lähdetään nousuun. Nousu yleensä hiihdetään sitä vauhtia kuin sinne päälle vain jaksaa tulla.

– Toki siellä on kelllo- ja väliaikamiehiä. Ensimmäiset 10 minuuttia kun nousua on menty, voi tietysti alkaa vähän peilata sijoituksia. On varmaan pakkokin. Selkeää etukäteissuunnitelmaa nousuun on kuitenkin hirveän vaikea tehdä.

– Homma näyttää olevan väsyn puolella, niin kyllähän huomisesta tulee tiukka päivä.