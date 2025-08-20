Kilpaveljet äimänä maastohiihtotähden treenivideosta – "Näyttää täysin naurettavalta"

Italialainen maastohiihtotähti Federico Pellegrino hakee menestystä kotimaassaan ensi talvena käytävistä olympialaisista myös hieman erikoisin metodein.

Norjalaismedia NRK on tarttunut Pellegrinon, 34, kesällä sosiaaliseen mediaan tekemään videopäivitykseen (alla). Siinä erityisesti sprinttihiihdossa menestynyt Pellegrino sivakoi oikeilla suksilla rullamatolla.

– Innovointi ei pääty koskaan, Pellegrino kirjoittaa päivityksessään.

Italialaisen kilpaveljet ovat ihmetelleet näkemäänsä.

– Tämä näyttää täysin naurettavalta, itävaltalaishuippu Mika Vermeulen totesi NRK:n mukaan Skirious Problem -podcastissa brittihiihtäjä James Clugnetin seurana.

Vermeulen kuitenkin painotti Pellegrinon olevan häntä parempi perinteisen hiihtotavan etenijä.

Myös Norjassa on huomattu Pellegrinon touhut.

– En nyt vapise pelosta, mutta on hauskaa, että hän yrittää jotain uutta. On mielenkiintoista nähdä, toimiiko se, Pellegrinon lukuisia kertoja kiritaistoissa voittanut hiihtohirmu Johannes Hösflot Kläbo kommentoi.

– Epätyypillinen harjoittelukeino. En usko, että tuo on ratkaisevaa hänen talven tulostensa osalta, vaan kyse on enemmän täydentävästä harjoitteesta, NRK:n asiantuntija Torgeir Björn lisää.

Uransa kaikki 17 maailmancup-kisavoittoaan sprinteissä ottanut ja matkalla muun muassa MM-kultaa sekä kaksi olympiahopeaa saavuttanut Pellegrino, 34, kertoo haluavansa maksimoida harjoitteluaikansa oikeilla suksilla ja oikealla tekniikalla, minkä seurauksena hän päätti kokeilla ihmetystä herättänyttä harjoitusmuotoa.

– Aloin tehdä tätä viime vuonna. Haluan valmistautua, ja tunnen ja näen kehityksen tulevan, Pellegrino perustelee NRK:lle.

Hänellä oli myös vastaus Vermeulenille.

– Oletko nähnyt Mikan etenevän vuorohiihdolla ylämäkeen? Näemme lopputalvesta kumpi meistä osaa sen paremmin, Pellegrino heitti.

Pellegrino on sanonut päättävänsä uransa Milanossa ja Cortinassa ensi helmikuussa järjestettäviin viiden renkaan kisoihin. Olympialaduilla sprintti ja 50 kilometrin kilpailut käydään perinteisellä hiihtotavalla.