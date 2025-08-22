Ruotsalaistähdellä polvivamma: "Ei tarvitse leikata"

Ruotsin maastohiihtotähti Ebba Anderssonin kesäharjoittelu ei ole sujunut toivotulla tavalla. Hän loukkasi polvensa heinäkuussa.

Andersson liukastui juoksulenkillä ja polvi otti osumaa. Ruotsalaishiihtäjän polvi on oireillut koko hänen uransa ajan, joten hän ei heti huolestunut tuntemuksista.

Jonkin ajan päästä Andersson meni tutkimuksiin, missä vamman laajuus selvisi.

– Sain tietää, että kyse on nivelkierukan vammasta. Sitä ei tarvitse leikata, vaan se tarvitsee vain aikaa, että se kuntoutuu. Lihaksistoa polven ympärillä pitää vahvistaa, ja sen lisäksi rasitusta on pitänyt muokata, Andersson kommentoi Dagens Nyheterin mukaan.

Andersson ei ole takaiskusta huolissaan, vaikka olympialaisiin ei ole enää kuin muutama kuukausi aikaa.

– En ole pystynyt tekemään kaikkea niin tarkasti kuin olisin halunnut, mutta harjoitukset olen kuitenkin tehnyt yhtä laadukkaasi kuin ilman vammaa, Andersson kommentoi.

Juoksuharjoittelua ruotsalaistähti ei ole pystynyt juurikaan tekemään. Myös kisat rullisuksilla ovat jääneet väliin, ja suunnitelmissa ei ole kisata rullasuksilla edes syksyllä. Andersson vakuuttelee, että loukkaantuminen on vain pieni takaisku tiellä kohti kauden päätavoitteita.

– Vamma on pieni ja olen saanut paljon apua. Polvi on myös kuntoutunut hyvin, Anderssin kertoo.

– Olen pystynyt harjoittelemaan paljon ja eri tavoilla. Nyt pitää vain pitää harjoittelussa hyvä tasapaino ja olla tarkkana, että saadaan kehitettyä polven heikkouksia.