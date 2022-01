Iivo Niskanen taisteli toiseksi – Perttu Hyväriseltä kauden paras kisa Tour de Skillä

Niskanen nousi Tour de Skin kokonaistilanteessa kuudennelta sijalta kolmanneksi, kun jäljellä on enää huominen loppunousu. Niskanen on 2.49 minuuttia perässä kärkimies Kläboa. Toisena oleva Venäjän Aleksandr Bolshunov on 49 sekuntia suomalaisen edellä.