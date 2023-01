Jari Isometsä maalaa Kerttu Niskaselle sykähdyttävää näkymää – Krista Pärmäkoskesta sanat ovat toiset

Tour de Skitä on kaksi Sveitsin Val Müstairissa hiihdettyä etappia takana, ja Kerttu Niskanen on taistelemassa vankasti kiertueen kokonaiskilpailun voitosta. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä näkee, että tässä pelissä on realistisesti mukana neljä hiihtäjää.