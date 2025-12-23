Sydänkohtausten riski on kohonnut erityisesti jouluaattoiltana. Ruoan suolan määrään kannattaa kiinnittää huomiota.

Jouluaattona sydäntapahtumien riski on kohonnut. Yksi merkittävä riskitekijä on jouluruokien sisältämä korkea suolapitoisuus.

Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Tapio Aalto huomauttaa, että jouluruoasta saa väkisinkin päivittäissuositusta enemmän suolaa.

– Ehkä olisi viisasta, että vatsaa täytettäisiin enemmän niillä joulupöydän antimilla, missä suola ei niin paljon ole. Se vähän vähentäisi sitä suolakuormaa, mikä väkisinkin jouluna tulee, Aalto muistutti Huomenta Suomessa.

Graavilohta kohtuudella, laatikoita runsaasti

Yksi perinteinen, mutta todella suolainen jouluherkku on graavilohi.

Aallon mukaan sen ei tulisikaan olla pääasiallinen ruoka jouluna.

– Sitä voisi käyttää ohuina siivuina muun ohella, mutta ettei sillä vatsaansa täyttäisi.

Graavilohen hyvä puoli on kuitenkin sen sisältämät hyvät rasvat.

Kasviksia kannattaa latoa herkkulautaselle reilusti.

– Ne täyttävät vatsaa ja niissä on hyviä ravintoaineita, kuten kuitua. Ei ole huonoja kasviksia, eli laatikoita vaan syömään tai muuten vihanneksia.

Silti "synninpäästö" jouluksi

Vaikka sekä suola että kova rasva ovat suomalaisen joulupöydän helmasyntejä, antaa Aalto joulun viettäjille synninpäästön.

– En usko, että on kovin tärkeää erityisesti jouluna vahtia näitä asioita vaan arjessa muuten.

– Ei tällaisella satunnaisella käytöllä ole loppujen lopuksi terveyden kannalta merkitystä. Joulu on kuitenkin vain muutaman päivän vuodessa.