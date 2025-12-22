Moni sydänkohtauksen riskitekijä kasaantuu jouluun.
Vuonna 2018 julkaistun ruotsalaistutkimuksen mukaan etenkin jouluaattoiltana kello 22 sydänkohtauksen riski nousee huomattavasti.
Kardiologian ja sisätautien erikoislääkärin Tapio Aallon mukaan isoin vaikuttava tekijä taustalla on vuodenaika.
– Ylipäätään talvi on sellaista aikaa, mikä lisää sydänkohtausten määrää. Kylmä ilma nostaa verenpainetta ja veren hyytymisalttiutta ja tätä kautta altistaa [sydänkohtauksille], Aalto kertoi Huomenta Suomessa.
Lisäksi joulun aikaan liittyy stressiä muun muassa jouluvalmisteluista.
– Verenpaine nousee, sydämen työtaakka nousee ja sydän altistuu rytmihäiriöille. Stressi heijastuu monenlaisina epäedullisina verenkiertovaikutuksina, Aalto kertoo.
Lue myös: Voiko vatsa "räjähtää" joulusyömisen seurauksena? Tällaisia ähkyn seuraukset voivat olla
Myös ruokavaliolla on merkitystä.
– Syödään hyvin suolaista ruokaa.
– Kaikki nämä tekijät kasaantuvat jouluun ja selittävät sen, minkä takia sydän helposti joutuu lujille.