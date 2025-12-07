Piparitaikinan popsiminen raakana puhuttaa vuosittain.
Marraskuussa 2024 julkaistussa Halpa vs. kallis -jaksossa maisteltiin ja vertailtiin suomalaiskauppojen piparitaikinoita. Taikinoita popsittiin jaksossa sekä raakana että pipareiksi paistettuina. Samalla heräsi kysymys piparitaikinan syömisen mahdollisista haitoista. Saako sitä syödä raakana?
Terveystoimittajamme Nelli Hyttinen selvitti asiaa jo jouluna 2023.
– Minua on jo vuosien ajan vaivannut eräs joulumysteeri: voiko raakaa piparkakkutaikinaa syödä vai ovatko vanhempien varoitukset sen aiheuttamista vatsakivuista täysin relevantteja?
Varoitukset saattaneet liittyä kananmuniin
Asiaa selvitettiin vuonna 2023 Ruokaviraston ja Pihlajalinnan asiantuntijoiden avustuksella.
– Olen itsekin miettinyt asiaa näitä samoja varoituksia kuulleena, paljasti Pihlajalinnan yleislääketieteen erikoislääkäri ja kehittäjäylilääkäri Tiina Määttä.
– Luulen, että varoitukset liittyvät raakojen kananmunien salmonellariskiin, mutta nykyään suomalaisiin kananmuniin ei juurikaan liity salmonellariskiä. Toki myös taikinan mausteet voivat joillakin käydä vatsaan.