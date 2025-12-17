Monia jouluruokia syödään useamman päivän ajan. Joulupöydässä kannattaakin pitää mielessä myös ruokien oikeanlainen säilyttäminen.

Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin joulukuussa joulupöydän hävikintorjunnasta sekä jouluruokien säilyvyydestä.

Marttojen kotitalouden asiantuntija Helena Mäntylä suosittelee kiinnittämään huomiota jouluruoan määrään: jos joulupöydässä on kymmentä eri sorttia, ei kaikkea tarvitse tehdä kilokaupalla.

– Se heti vähentää sitä ruoan tarpeen määrää, jos niitä laatuja on enemmän. Ei sitä jaksa määräänsä enempää kukaan syödä.

Pilaantumisriski! Älä seisota ruokaa lämpimässä

Ruoan säilyvyyden osalta oleellisinta on huolehtia kylmäketjusta: mitään ruokaa ei kannata jättää tuntikausiksi ruokapöytään seisomaan, jos sitä on tarkoitus syödä vielä uudestaan esimerkiksi seuraavana päivänä.

Mitkä jouluruoat sitten pilaantuvat kaikista herkimmin?

– Liha- ja kalatuotteet. Kalat nyt ovat ensimmäisenä sellainen herkästi pilaantuva asia, ja ne kannattaa aika nopeasti siirtää kylmään.

Mäntylän mukaan erityisen tarkkana kannattaa olla mädin kanssa. Pöytään kannattaa nostaa vain sen verran tuotetta kuin sitä aikoo kerralla syödä.

– Ei lihaakaan kannata kauhean pitkään lämpimässä pitkää. Laatikot ja muut paistetut ruoat kestävät vähän paremmin.

Entä jos pakastimeen on jäänyt mätiä edelliseltä joululta, voiko sitä vielä syödä? Katso yllä olevalta videolta asiantuntijan vinkit!