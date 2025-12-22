Miten tehdään parasta graavilohta? Nappaa Lauri Kaivoluodon ja Harri Syrjäsen ohjeet.

Graavilohi kuuluu monen suomalaisen joulupöytään, mutta miten siitä saa valmistettua mahdollisimman hyvää? Huomenta Suomen leikkimielisessä kokkauskisassa tunnetut kokit ottivat toisistaan mittaa graavilohen valmistuksessa.

Harri Syrjäsen ja Lauri Kaivoluodon graavilohitaisto

Televisiosta tuttu pitkän linjan kokki Harri Syrjänen kertoi suorassa lähetyksessä, miten graavilohesta saa tehtyä herkullista perinteisellä valmistustavalla.

Vantaalainen kokki ja ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluoto puolestaan opasti, miten sitruksista graavikalaa saa valmistettua nopeasti ja helposti.

Kaksikko on aiemmin kiistellyt leikkimielisesti sosiaalisessa mediassa siitä, kumman graavikalaresepti on se oikea eli kaikista paras.

Katso yllä olevalta videolta, miten tunnetut kokit valmistavat graavilohensa ja testaa itse kotona!