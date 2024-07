Suomalainen Harriet rakastui jenkkikuvittajaan, mutta kadotti hänet 30 vuodeksi: "Kädet täristen laitoin viestiä"

Mikä hauskinta, Phil on jopa aikoinaan työskennellyt Disneylle, mutta se on kokonaan toinen tarina.

Palataan siis 80-luvulle New Yorkiin Sandy Frankin työhuoneeseen. Nuori kuvittaja ja animaattori Phil Mendez oli juuri lentänyt sinne kotoaan Kaliforniasta.

Ensikohtaaminen

– Kysyin missä Harriet on. Margaret vastasi hänen olevan aivan selkäni takana.

Eurooppalainen nainen kuin haltija

4000 dollarin luonnosvihko ja nurkan takana riitelevä nainen

"Maan nielaisema" mies löytyy LinkedInistä

– Yritin etsiä Harrietia vuosien varrella muutamia kertoja. Kerran 90-luvulla jopa matkustin Suomeen töihin. Tuolla matkalla kysyin suomalaisilta yhteistyökumppaneiltani, tunsivatko he naista nimeltään Harriet.

– Myöhemmin selvisi, että he olivat itse asiassa entisiä kollegoitani, mutta he olivat väittäneet Philille, etteivät he tunteneet minua. En tiedä miksi, Harriet hymähtää.