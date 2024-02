Voiko apeus tarttua? Tutkimus selvitti, miten kumppanin mieliala vaikuttaa parisuhteessa

Miten kumppanin mieliala vaikuttaa parisuhteessa?

Romanttisen suhteen osapuolet ovat usein monella tapaa toistensa kaltaisia. He suhtautuvat asioihin samalla tavalla ja heidän luonteenpiirteissään on samankaltaisuuksia.

Osapuolilla on samankaltaisuuksia myös sen suhteen, kuinka onnellisia he ovat. Seidman kirjoittaa tutkimuksen osoittaneen, että tällä samankaltaisuudella on taipumus lisääntyä ajan myötä.

Kuinka kumppanit vaikuttavat toistensa onnellisuuteen?

Psychology Todayn mukaan on saatu tutkimusnäyttöä siitä, että tyytymätön mieliala on vahvempi kuin hyvä. Esimerkkinä tästä on havainto siitä, että ihmiset ovat enemmän tolaltaan menettäessään 20 dollaria kuin mitä he tulevat onnelliseksi saman summan saadessaan.