60 vuotta täyttävä Henry Saari päätyi nuorena pornotähdeksi polvivaivan takia: "Mitä enemmän voisi kokea?"

Saari suoritti matkailualan koulutuksen Savonlinnassa ja käveli Helsingin hotelli InterContinentalista sisään. Saaren tapana on nimittäin ollut aloittaa suoraan huipulta. Hän sai työpaikan vastaanotosta ja eteni kahdessa vuodessa conciergeksi.

– Elokuvatuottaja Markus Selin lupasi auttaa minut Hollywoodiin. Kun pääsin Losiin, soitin Markukselle, että mihin mä menen. Markus sanoi, että mene ravintolaan missä käy julkkiksia, siellä on hyvä tavata ihmisiä. Se auttaminen oli mainosta vain hänelle, mutta menin itse avoimiin castingeihin (koekuvauksiin) ja sain mallisopimuksen, jota en käyttänyt, vaikka soittivat loppuvuonna 1994, että koska tulen Losiin, Saari kertoo.

Australiaan ja takaisin

Saari syntyi Porissa toisena kaksosista. Kaksossiskon lisäksi hänellä on kaksi vuotta vanhempi sisko sekä kolme vuotta nuorempi pikkuveli. Perhe ehti muuttaa Turkuun ennen kuin vanhemmat pakkasivat koko poppoon laivalle, joka kulki Southamptonista Australiaan. Saari oli 5-vuotias.

Myrskystä myrskyyn

Vuoden 1992 seksimessuilla Saari oli tavannut pornotähti Sarah Youngin ja tämän ohjaajamiehen Hans Moserin . He kutsuivat Saaren käymään Ibizalla, ja tuo vierailu poiki vuoden 1995 alussa kutsun Kaliforniaan kuvaamaan pornoelokuvaa Hot Weekend at Ernies.

– Se on päästä kiinni. Seksi on päässä. Nina Hartley kysyi, että onko tämä eka kohtaus koko elämässäni. Hän tiesi, miten auttaa minua kohtaukseeni. Kuvausten jälkeen Jon Dough kysyi, että onko tämä ensimmäinen kuvauksesi. Sanoin että on. Sitten sä tiedät, mitä sä teet, Jon sanoi. Ehkä mulla oli lahjoja.