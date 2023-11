Katariina Souri, Linda Lampenius ja 5 muuta kertovat: Näin Peter Nygård houkutteli ja kohteli suomalaisnaisia

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021. Jutun alkua on muokattu ja juttuun on päivitetty Nygårdin 12.11.2023 saama tuomio.

Suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård, 79, nousi maailmanlaajuisesti otsikoihin alkuvuodesta 2021 Kanadassa nostettujen raskaiden seksuaalirikossyytteiden vuoksi.

Nyt Nygård on todettu Kanadassa syylliseksi neljään syytekohtaan tapauksissa, jotka ajoittuvat 1980-luvun lopulta 2000-luvulle. Oikeudessa viisi naista syytti Nygårdia seksuaalirikoksista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue myös: Peter Nygård todettu syylliseksi seksuaalirikoksiin

Syyttäjien mukaan Nygård oli käyttänyt valtaansa ja asemaansa varakkaana muotisuunnittelijana nuorten naisten houkuttelemiseen.

82-vuotias Nygård oli sanonut olevansa syytön kaikkiin syytekohtiin. Nygård väitti, että hän ei muista edes tavanneensa kyseisiä naisia.

Nygård on luonut vaurautensa naistenmuodilla. Miehen omaisuuden arvo on mediatietojen mukaan ollut parhaimmillaan lähes miljardi dollaria.

Rikkauksien kertyessä liikemies vietti ulospäin loistokasta jetset-elämää. Hänen julkisuuskuvansa keskeisiä paikkoja ovat merenrantatalo Los Angelesin Marina Del Rayssa ja Bahamalla sijaitseva hulppea huvilakompleksi Nygård Cay.

Valikoi uhrikseen heikossa asemassa olleita nuoria naisia

Vuonna 2021 nostetun ryhmäkanteen mukaan varsin vaikutusvaltaisessa asemassa ollut mies oli valikoinut uhrikseen heikossa asemassa olleita nuoria naisia ja tyttöjä. Helsingin Sanomien mukaan joukkokanteeseen on liittynyt myös yksi suomalaisnainen. Hän kertoi joutuneensa Nygårdin raiskaamaksi alaikäisenä vuonna 1987, kun liikemies oli vierailulla Helsingissä.

Peter Nygårdin uhrien todellinen määrä ei ole tiedossa. Kyseessä voi joka tapauksessa olla yksi lähihistorian suurimmista seksuaalirikosvyyhdeistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tätä artikkelia varten on haastateltu useita suomalaisnaisia, joista osa on tunnettuja julkisuudesta. Osa haastateltavista esiintyy anonyymeinä, koska he eivät tahdo tulla arkaluontoiseen tapaukseen yhdistetyksi omalla nimellään.

MTV Uutiset on tietoinen anonyymien haastateltavien henkilöllisyyksistä ja tarkistanut todisteita heidän kertomuksistaan saatavilla olevien mahdollisuuksien mukaan.

Haastatteluun pyydettiin myös useita muita Nygårdin luona vierailleita suomalaisnaisia, mutta moni kieltäytyi.

Heidän joukkoonsa lukeutuu muun muassa taiteilija Katariina Souri. Hän kertoi vuonna 2020 rikosepäilyjen tultua julki, kuinka Nygård oli painostanut häntä seksuaalisesti Bahaman-huvilallaan. HS:n haastattelussa Souri kuvaili, kuinka kokemus lukeutui hänen "elämänsä hirveimpiin".

Tässä artikkelissa haastateltuja naisia yhdistää se, että he ovat tavalla tai toisella päätyneet tekemisiin Nygårdin kanssa tai saaneet häneltä yhteydenottoja eri tarkoituksissa.

Tatuointitaiteilija Wilma Schlizewski: "Nygård katsoi kuin rotutammaa"

Osallistuin 80-luvun puolivälissä cocktail-tilaisuuteen Helsingissä. Olin täpäkässä kunnossa ja nouseva julkkis. Tällaisia tilaisuuksia oli viitenä päivänä viikossa. Piti pörrätä joka paikassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kyseessä oli ihan tavanomaiset kokkarit, joissa kiertelin viinilasi kädessä ympäriinsä. Myös viihdetoimittaja Rita Tainola oli paikalla. Hän oli jo tuossa vaiheessa kuuluisa toimittaja, joten minä tunnistin hänet ja hänkin minut.

Rita tuli juttelemaan, ja myös Nygård ilmaantui paikalle. Rita kuvaili hänen olevan suomalais-kanadalainen miljonääri, joka voisi auttaa minua uralla eteenpäin.

Ja tottakai, persaukisena mainostoimittajana mietin, että kukas tämä äijä on. Olin hämmentynyt, sillä itse en näitä rikkaita tuntenut. Olin irokeesipäinen, tikutaku-lukioenglantia puhuva punkkari. Kuvaus suomalaistaustaisesta miljonääristä särähti korvaan outona ja jännittävänä.

Nygård esittäytyi ensin varsin mukavasti, mutta katseli minua kuin jotakin rotutammaa. Hän kysyi, "olenko kiltti tyttö".

Hämmennyin ihan helvetisti. Kiltti tyttö, what?

Olin lähes kolmekymppinen nainen. Änkytin jotakin epäselvää vastaukseksi.

Tarjolla Bahaman-loma

Nygård jatkoi ja kysyi, pääsisinkö lähtemään pienelle lomalle Bahamalle.

Vaikka uuno olisinkin, niin tajusin kyllä, että hän on jahtaamassa jonkinlaista panoa. Asia jäi sikseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Olin juuri rakastunut lasteni isään ja minulla oli paljon kiinnostavia työtehtäviä Suomessa. Minulla ei ollut mitään halua tarttua tähän tarjoukseen. Toki tyhjätaskun tekisi aina mieli ilmaiselle lomalle ja ilmaisten patojen ääreen, mutta maalaisjärkikin sanoo, ettei se ilmaista olisi ollut.

Vasta vuosia myöhemmin, kun näin Nygårdin kuvan lehdessä, tajusin että kyseessä on sama mies.

Työntekijäksi lähtenyt nainen kertoo: Makuuhuoneessa tapahtui pelottava tilanne

Peter Nygård oli tulossa vierailulle Suomeen kevättalvella 1994. Silloinen ystäväni Rita Tainola ehdotti, että pitäisimme hänelle juhlat Kaivopuistossa erään konsulin luona. Olin mukana järjestelemässä juhlia Ritan ja Nygårdin pr-henkilön kanssa. Pohdimme, millaisia hienoja fingerfoodeja paikalla tarjottaisiin.

Nygårdia en ollut aiemmin tavannut, enkä juurikaan tiennyt häntä ennakolta.

Olin kolmekymppinen ja palannut juuri Suomeen Hongkongissa vietettyjen työvuosien jälkeen. Kysyin Ritalta itse, olisikohan minulla mahdollisuutta päästä töihin Yhdysvaltoihin Nygårdin bisneksien pariin. Tiesin heidän olevan hyvät ystävät. Mielessäni kyti teinivuosien unelma Yhdysvalloissa asumisesta.

Juhlissa tapasin Nygårdin vain nopeasti small talk -hengessä. Myöhemmin sain tietää, että työtä olisi luvassa Nygårdin Beverly Hills -vaateliikkeessä. Olin valtavan iloinen saamastani mahdollisuudesta.

Kesäkuussa lähdin Los Angelesiin Marina Del Rayhin, jossa Nygårdin valtava rantahuvila sijaitsee. Päärakennuksessa oli Nygårdin toimisto ja asuintilat. Itse majoituin tien toiselle puolelle vieraille tarkoitettuun rivitalomajoitukseen pieneen yksiöön.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pyysi lukemaan lehtijuttuja ääneen

Kului noin pari viikkoa. Ihmettelin, miksei paraatipaikalla sijainnut vaateputiikki ollut koskaan auki. Nygård itse oli Kanadassa työtehtävissä. Odottelin kovasti, että joku ohjeistaisi, minkälaista työpanosta minulta odotettaisiin.

Lopulta Nygård saapui Marinaan ja pyysi minut juttelemaan. Oletin, että keskustelisimme viimeinkin töistäni. Tapaaminen oli Nygårdin makuuhuoneessa.

Koko merenrantahuvila oli sisustettu viidakkotunnelmaa synnyttävillä elementeillä. Kaikkialla oli kasveja, tummaa puuta ja veistoksia. Muistan myös, että makuuhuoneessa oli suuri kaukoputki suunnattuna rannan suuntaan.

Tapaamisessa Nygård oli hymyileväinen, sulavakäytöksinen ja helposti lähestyttävä henkilö, kuten ensimmäiselläkin tapaamiskerralla Kaivopuiston juhlissa.

Makuuhuoneen pöydälle oli levitetty lukuisia suomalaisia lehtiartikkeleita, joissa kerrottiin Nygårdin menestyksestä ryysyistä rikkauksiin. Nygård vetosi huonoon suomenkielentaitoonsa, ja pyysi minua lukemaan lehtijuttuja ääneen.

Minusta se oli outoa. Ajattelin silti, että mikäpäs siinä. Hän vaikutti nauttivan mairittelevista artikkeleista.

Lue myös: FBI ratsasi Peter Nygårdin pääkonttorin New Yorkissa

Sähkölukot napsahtivat kiinni

Tilanne kesti noin tunnin, puolitoista. Hän ei käynyt minuun käsiksi, mutta artikkeleita lukiessa tunnelma muuttui todella epämiellyttäväksi ja vihjailevaksi. Tajusin, että hänellä on ihan toisenlaiset ajatukset kuin olin kuvitellut.

Nygård lukitsi makuuhuoneen ovet kaukosäätimellä. Kuulin, kuinka lukot napsahtivat kiinni. Elettiin vuotta 1994. Kaukolukittavat sähköovet eivät olleet millään tavoin tavanomaisia ihmisten kodeissa.

Jouduin paniikkiin. Tilanne oli painajaismainen. Halusin heti pois, siitä ei ollut mitään epäselvää.

En muista tarkasti keskustelua, jonka Nygårdin kanssa kävin. Joka tapauksessa hän päästi minut ulos. En tiedä, mikä asiaan vaikutti. Suomalaisuuteni? Se, että meillä oli yhteisiä tuttuvia?

Kiirehdin vierasasunnolle ja päätin, että nyt tämä riittää. Lähdin Marina Del Raysta heti pois. Matkustin Brasiliaan.

Olen aktiivisesti pyrkinyt unohtamaan tuon hetken.

Olin tuolloin todella naiivi, enkä uskonut mitään pahaa tapahtuvan. Vasta jälkikäteen olen ymmärtänyt, miten onnekas olin. Olin tilanteessa, josta kaikki eivät välttämättä ole päässeet pois. Kohtaloni olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Asia on ollut mustana möykkynä mielessäni vuosien ajan.

Tietenkin oli oma valintani lähteä, vaikka se osoittautuikin vääräksi päätökseksi.

Tarja Smura sai imeliä puheluita: "Se tuntui saalistamiselta"

En ole koskaan tavannut Peter Nygårdia tai ollut hänen luonaan Bahamalla tai Kaliforniassa – hänen lukuisista yrityksistään huolimatta. Oli kevät 1995, kun Nygård soitti minulle ensimmäisen kerran.

Sain tuohon aikaan paljon vastaavanlaisia kalastelevia yhteydenottoja ja elin hektistä nuoren naisen elämää. Siksi en pysähtynyt mitenkään erityisesti miettimään Nygårdin soittoa tai sitä, miten hän oli minuun saanut yhteyden.

Puhelinkeskustelut Nygårdin kanssa kävin englanniksi, sillä hän tuntui osaavan vain muutaman sanan suomea. Puheluiden sisältö oli imelää höttöä. Hän yritti houkutella minua luokseen erilaisilla työtarjouksilla, luksuslomilla ja mahdollisuuksilla, jotka minua suuressa maailmassa odottaisivat.

Nygård oli minulle entuudestaan täysin tuntematon ihminen. Tiesin, että kyseessä on jonkin sortin vaatemoguli, jonka sukujuuret juontavat Suomeen.

Erikoinen sivujuonne

Tuntuu vähän ikävältä sanoa näin, mutta otin nuo soitot niin sanotusti läpällä.

Minusta oli käsittämätöntä, että vieras rikas mies soittelee leperteleviä puheluita 24-vuotiaalle naiselle. Hän puheli leveällä amerikanaksentilla täysin epärealistisia asioita, ruusunpunaisia unelmia maalaillen. Tuuli huulia heiluttelee, ajattelin.

Hän soitteli minulle useamman kerran noin kuukauden ajan. Vaikka olin huvittunut, pidin hänen toimintaansa röyhkeänä ja häikäilemättömänä. Tuntui, että hän voi ilman häpeää ehdotella naisille mitä vain ja vieläpä hämmästellä, kun joku kieltäytyy kutsusta.

Olisi tehnyt mieli kysyä, että come on, mitä oikein kuvittelet. Se tuntui saalistamiselta.

Minun tapauksessani syntyi kuitenkin yksi sivujuonne. Hyvä ystäväni oli tuohon aikaan työtä vailla, ja erään kerran hän vuorostaan keskusteli puhelimessa Nygårdin kanssa.

Ystäväni lähti Bahamalle ja työskenteli siellä neljän kuukauden ajan, muun muassa huvilasaaren rakentamiseen ja muotitaloon liittyvissä muissa tehtävissä. Hän ei työskentelynsä aikana havainnut sellaisia asioita, mistä Nygårdia nyt syytetään. Sen hän kyllä laittoi merkille, että huvilalla kävi paljon Nygårdin naisseuralaisia.

Ystävälleni työkokemus oli ainutlaatuinen mahdollisuus, joka sopi hänen silloiseen elämäntilanteeseensa. Hän sai monipuolisia työtehtäviä toiselta puolen maapalloa. Se ei olisi ollut itsestään selvää lama-ajan jälkeisessä Suomessa.

Raja tuli vastaan

Itselleni viimeinen niitti Nygårdin soitteluissa tuli silloin, kun ystäväni oli jo lähtenyt hänen luokseen Bahamalle. Samoihin aikoihin olin itse silloisen poikaystäväni kanssa matkalla Miamissa.

Soittelimme ystäväni kanssa. Hän osasi huvilan meininkiä seuranneena varoittaa, että "Nygårdin makuuhuone vaikuttaa olevan tyhjillään", joten luvassa saattaisi jälleen olla painostavia puheluita.

Niin kävikin. Nygård halusi lennättää minut Bahamalle, olinhan maantieteellisesti hyvin lähellä Miamissa. Silloin hän teki vihjailuillaan hyvin selväksi, mitä oli vailla. Ei tarvinnut olla mikään Einstein ymmärtääkseen, että hän vonkasi haaremiinsa uutta nuorta naista ja petiseuraa. Suorien seksiehdottelujen sijaan hän käytti jonkinlaista kiertoilmaisua.

Poikakaverinikin oli ihan pöyristynyt. Pohdimme, että mikä aurinkokuningas tämä tyyppi luulee olevansa. Tuntui, että hän aidosti kuvitteli voivansa ehdotella ihan mitä tahansa korkean asemansa turvin. Hän ei kokenut tällaista vallankäyttöä mitenkään loukkaavana.

Häpeilemätön asenne kertoi mielestäni siitäkin, ettei hän ollut tottunut torjutuksi tulemiseen. Tarja, Tarja miksi et tule?

Itse olin hyvin hämilläni. Halusin noudattaa hyviä käytöstapoja. Se varmasti osaltaan esti sanomasta hänelle suoraan mitään tylyä. Onneksi soitot sitten hiipuivat.

Koko urani ajan olen ollut äärimmäisen realistinen jalat maassa -tyyppi ja pitänyt tuntosarvet koholla kaikkea epäilyttävää kohtaan. Kiitän kotikasvatustani siitä, etten ole koskaan ollut vietävissä. Olin nuori mutten naiivi. Vahvuuteni oli, että ymmärsin, millaisista katteettomista kalasteluyrityksistä oli kyse.

Miss Universum -kisojen aikaan faksi lauloi, kun missit saivat kaikenlaisia yhteydenottoja ventovierailta miehiltä ympäri maailmaa. Peter Nygårdin yhteydenotto ei siksi tuntunut poikkeukselliselta. Jälkikäteen olen toki ollut huojentunut, etten edes harkinnut lähtöä hänen luokseen.

Viesti nuorille naisille

Nygårdin toiminta oli kuitenkin niin sinnikästä, että ymmärrän hyvin, miksi nuoria kaunottaria on hänen luokseen päätynyt. Voin kuvitella, että hän on monen nuoren naisen mielen murtanut.

Minulla on kaikki sympatia niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet hänen luonaan väärin kohdelluiksi tai hänen uhrikseen.

Olen itse nuoren tytön äiti. Päällimmäisenä ajatuksena ovat suru ja järkytys, kun olen lukenut Nygårdin syytteitä koskevia uutisia. Olen puhunut asiasta paljon myös Bahamalle lähteneen ystäväni kanssa. Luonnollisesti hänkin on ollut kovin järkyttynyt, koska ei matkansa aikana kokenut ahdistelua tai nähnyt rikoksiin viittaavaa toimintaa.

Tällaisesta toiminnasta ei pidä vaieta edes vuosikymmenten jälkeen. Toivon, että nuoret naiset olisivat omanarvontuntoisia ja ymmärtäisivät sanoa ei kaikissa painostavissa tilanteissa – oli kyse ihan mistä tahansa.

Toimittaja Paula Bagge: Mallicasting osoittautui kosteiksi juhliksi

Tapasin Peter Nygårdin 1970-luvun alussa, kun olin parikymppinen mallityttö. Olin tullut maalta kaupunkiin. Minulle oli unelmien täyttymys ylipäätään päästä malliksi. Halusin uteliaasti nähdä myös sen mukanaan tuomia loistokkaita puolia elämästä.

Mallipiireissä oli kiirinyt sana, että Nygård olisi vierailuilla Suomessa ja meillä olisi mahdollisuus tavata hänet. Nygård oli tuolloin kolmekymppinen ja ihan omaa luokkaansa muotialalla. Hän oli supertunnettu jo silloin. Suomessa ei kovin usein nähty hänenlaisiaan.

Tiedossamme oli, että Nygård halusi katalogeihinsa jatkuvasti uusia malleja. Lähdimme paikalle noin parinkymmenen mallin ja missin joukolla. Jokaisella oli toiveena päästä uralla eteenpäin.

Me nuoret naiset luulimme, että kyseessä olisi siis jonkinlainen casting-tilaisuus. Tuohon aikaan ei ollut nettiä, joista mallien portfolioita olisi voinut selailla. Siksi kasvokkaiset tapaamiset olivat niin tärkeitä.

Tähän asti kaikki vaikuttikin olevan ihan normaalisti. Myöhemmin selvisi, että "näytille tuleminen" tarkoitti kuitenkin ihan muuta.

Nygård odotti meitä sviitissään. Hän istui kultakoristeisella valtaistuinmaisella tuolilla, valkoisiin pukeutuneena, leijonanharjastukka auki. Muistan, että hän oli hyvin kookas machomies, ikään kuin kukkona tunkiolla, kaiken keskipisteenä.

Lue myös: Peter Nygård väistyy omien yhtiöidensä johdosta

"Vauhko kuningas"

Sviitissä olivat juhlat ylimmillään. Pöydillä notkui drinkkejä ja musiikki soi. Ei ollut puhettakaan mittojen ottamisesta tai siitä, että meitä oltaisiin värväämässä mallintöihin Kanadaan. Ainoana tarkoituksena oli juhliminen ja silmäpeli. Nygård oli suvereeni naistennaurattaja.

Lähdin vaivihkaa pois.

Ei tuohon aikaan ollut tapana jäädä juhlimaan ventovieraan ihmisen kanssa. Monet mallit olivat hyvin viattomia. Päihteiden sijaan meitä kiinnosti halu päästä uralla eteenpäin.

70-luvun Suomessa tuollaiset mahtipontiset bileet olivat harvinaisuus, mutta Nygårdilla oli varaa järjestää sellaiset. Joku varmasti saattoi jäädä hänen koukkuunsa tuollaisissa tilanteissa.

Nygårdin olemus kieli ihmisestä, jonka kanssa ei halua olla missään tekemisissä. Hänellä oli läpitunkeva katse ja olemus kuin vauhkolla kuninkaalla. Tulipahan nähtyä sekin.

Käsitykseni mukaan vastaavia tilaisuuksia oli myöhemminkin, mutta itse kävin vain tässä yhdessä. Olen monien kollegoiden kanssa keskustellut, että Nygårdin toiminta vaikutti olleen systemaattista jo tuolloin 1970-luvulla.

Olemme myös pohtineet, mitä hänen luokseen suuntautuneilla matkoilla on oikeasti tapahtunut.

Minna Heikkisen työura Bahamalla jäi lyhyeksi: "Tunsin olevani orja"

Olin ensimmäisiä naisia, jotka Suomessa toivat Peter Nygårdin toimintaa julkisuuteen. Jälkikäteen tuntui, että minulle naureskeltiin: Mitäs lähdit hänen luokseen.

Päädyin Nygårdin luokse yhteisen tutun kautta 25-vuotiaana loppuvuodesta 1995. Hän tunsi Nygårdin ja tiesi, että olin työtä vailla.

Los Angelesissa pidetyn haastattelun jälkeen Nygård soittikin minulle. Perehtyisin tuleviin töihini ensin hänen Kanadan-toimistollaan, jonka jälkeen aloittaisin työt Bahaman huvilalla.

Olin aiemmin tehnyt muun muassa mallintöitä ja työskennellyt ravintola-alalla. Tarkoitus oli, että huolehtisin muun muassa Bahaman kiinteistön majoitustoimintoihin liittyvistä tehtävistä.

Kanadan Winnipegissä yllätyin, sillä vastoin oletuksiani Nygård majoitti minut omiin yksityistiloihinsa. Aistin myös, että henkilökunta suhtautui minuun jollakin tavalla säälien, mutta en ymmärtänyt miksi. Muistan, kuinka yksi hänen työntekijöistään totesi huolestuneen oloisena, että ilmoitathan, jos tarvitset apua.

Kun majoituin huoneeseeni, Nygård odotti minulta selkeästi tiettyjä palveluksia epäsuorin ilmauksin esitettynä. Kun en suostunut ja pyysin päästä hotelliin, tunnelma muuttui todella kylmäksi.

Koin, että hänestä tuli lähestulkoon vihamielinen minua kohtaan.

Työntekijöiden kovaa kohtelua

Kului joitakin päiviä, ja lähdimme Bahamalle samalla lennolla. Huvilalla Nygårdilla oli hyvin nuoren oloinen, malli-tyyppinen tyttöystävä. Minua hän ei enää tässä vaiheessa yrittänyt painostaa seksuaalisesti.

Huvilalla sain huomata, että Nygård saattoi kohdella työntekijöitään kovin ikävällä tavalla. Hän sai raivokohtauksia ja oli toisinaan hyvin töykeä. Tunsinkin itseni enemmän orjaksi kuin työntekijäksi. Kokemus oli hyvin ahdistava.

Viivyin pari viikkoa ja ilmoitin lähdöstäni. Nygård sai raivarit. Yksi hänen työntekijöistään, suomalainen miestyöntekijä, juoksi hätääntyneenä paikalle huudon kuultuaan. Hän ilmeisesti luuli, että tapahtumassa oli jotakin paljon pahempaa.

Lähdin saarelta muutama dollari ja lentolippu taskussani pois. En ole ollut Nygårdin kanssa tekemisissä sen jälkeen.

Yrittäjä kohtasi epäuskottavan bisneskumppanin: Nygård saapui hotelliin "paita napaan asti auki"

Sain kesällä 1992 puhelun, jossa minua pyydettiin tapaamaan muotimogulia. Minulla oli tuohon aikaan oma pieni pr-yritys, joten kuvittelin yhteydenoton liittyvän siihen.

Menin sovittuna aikana Helsingissä sijaitsevaan hotelli Intercontinentaliin. Aulasta minut ohjattiin ylös ravintolakerrokseen ja sieltä edelleen suureen huoneistoon. Yllättäen huoneessa odottikin Rita Tainola. Tunsimme Tainolan kanssa toisemme pintapuolisesti, ja hän vaikutti yllättyneeltä minut nähdessään.

Hetken kuluttua huoneeseen viuhtoi sisään Nygård. Hän vaikutti siltä, kuin olisi hypännyt paikalle suoraan hevosen selästä preerialta. Näin heti, että eihän tämä ole mikään vakavasti otettava juttu. Ei kukaan tule liikeneuvotteluihin paita napaan asti auki.

Nygård oli minua kohtaan ystävällinen ja kertoi etsivänsä Yhdysvaltojen-operaatioihinsa liikekumppaneita Suomesta. Ajattelin, että mikähän tämä hieno juttu on, kun toimittaja Tainolakin on mukana. Hän ei kuitenkaan varsinaisesti puhunut mitään tapaamisen aikana.

Poistui vessaan nainen mukanaan

Nygård pyysi minut illallisjuhliin muiden bisnesihmisten kanssa. Tainola oli mukana myös näissä juhlissa. Ne pidettiin Kaivopuistossa konsulin lukaalissa.

Istuin pöydässä muutaman muun yrittäjän kanssa. Kesken kaiken näin, kuinka Nygård poistui vessatiloihin erään nuoren naisen kanssa. Tilanne oli kiusallinen ja pöytäseurueessa kohoteltiin kulmia illan isännän toiminnalle.

Tapaamisen jälkeen Nygård soitteli minulle muutamia kertoja. Ilmoitin, etten ole kiinnostunut yhteistyöstä. Minulla oli koko ajan tunne, että taustalla on jotakin hämärää.

Se mitä näin tuon yhden päivän aikana, riitti minulle.

Mallin tukala kuvausmatka: Nygård ehdotteli yhteistä yötä, änki mukaan vessaan

Lähdin Rita Tainolan kutsumana juttumatkalle Los Angelesiin 90-luvun puolivälissä. Olin parikymppinen, tein paljon mallintöitä. Tarkoitus oli tehdä minusta Seuraan juttu.

Koska Tainola tunsi kaupungista kaikki silmäätekevät, tarkoitus oli myös tutustuttaa minut muutamaan mallitoimistoon ja pönkittää unelmia, joita minulla nuorena oli.

En tuntenut Tainolaa entuudestaan, mutta tiesin hänen olevan aktiivinen seurapiiritoimittaja. Olin kovin innoissani, koska luvassa olisi urani kannalta kivoja asioita.

Reissulla tehtiin paljon töitä. Rita kuljetti minua mukanaan juhlissa ja hyödynsi suhteitaan. Hän kertoi, että Peter Nygård on hänen hirmu hyvä ystävänsä. Muotimoguli itse vaikutti hyvin kiireiseltä. En jäänyt hänen kanssaan missään vaiheessa aivan kahden, ja se taisi olla minun pelastukseni.

Hänen asunnollaan minulle kuitenkin tapahtui todella ahdistava kokemus. Olin menossa vessaan, kun Nygård änkesi mukaan ja alkoi lähennellä. Hän kertoi olevansa kyllästynyt kauneusleikeltyihin muovinaisiin ja olevansa viehättynyt luomuista suomalaisnaisista.

Olin todella järkyttynyt. En ikipäivänä voinut kuvitella, että joku tunkeutuisi mukaan, kun toinen on menossa vessaan.

Onnekseni tilanne keskeytyi, kun Nygård sai puhelun.

Oletus yhteisestä yöstä

Matkan viimeisenä iltana huomasin, että passini oli kadonnut. Ihmettelin asiaa kovasti, mutta en kertakaikkisesti löytänyt sitä. Minun piti hankkia väliaikaispassi.

Lähtöni viivästyi seuraavaan aamuun. Majoitus järjestyi Nygårdin asunnolta.

Hän ehdotti, että viettäisin yön hänen kanssaan. Olin ihan silmät pyöreinä, että huhhuh, ei se nyt ihan näin mene. Vaikutti siltä, ettei hän ollut tottunut kuulemaan vastaväitteitä tällaisissa asioissa. Hän suuttui minulle ja kysyi, missä sitten kuvittelin nukkuvani.

Hänen henkilökuntalaisensa ohjasi minut solarium-huoneeseen, jossa nukuin yöni. Aamulla lähdin lentokentälle enkä ollut enää missään tekemissä Nygårdin kanssa.

Matkan jälkeen ymmärsin, ettei tuollainen maailma ollut minun juttuni ollenkaan. Jos reissussa olisi ollut tyttö, joka olisi suostunut mihin vain päästäkseen piireihin, jotakin olisi varmasti voinut käydä toisin ja pahemmin.

Linda Lampenius joutui oikeuspiinaan

Lähdin 27-vuotiaana Rita Tainolan järjestämälle juttumatkalle Los Angelesiin. Urani oli nousukiidossa. Toimittaja Tainolan mukaan olisin päässyt osallistumaan Oscar-gaalaan, ja aiheesta tehtäisiin lehtijuttu Seuraan. Ehdotus tuntui hauskalta idealta.

Perille päästessä sain kuulla, että minut ja managerini sijainen Wille Wilenius majoitettaisiin suomalaistaustaisen miehen luokse Marina Del Rayhin. En tuntenut Peter Nygårdia ennalta lainkaan, mutta ymmärsin hänen ja Ritan olevan hyvät ystävät.

Managerini majoitettiin vieraille tarkoitettuun rivitaloon toiselle puolelle tietä. Minä sain huoneen päärakennuksesta, jossa myös Nygård asui. Huoneeni seinät olivat peiliä. Merenrantatalossa oli monia tv-ruutuja asennettuina seiniin.

Varsinaisen Oscar-gaalan sijaan minut vietiin Beverly Hillsissä sijaitsevassa hotellissa järjestettyyn Night of 100 Stars -juhlaan, jota Nygård isännöi.

Matkan seuraukset olivat minulle raskaat. Tein sopimuksen losangelesilaisen Chaos Management -manageritoimiston kanssa. Rita ei tehnyt juttua Oscar-gaalasta, vaan "Lindan megasopimuksesta Amerikassa".

Jouduin manageritoimiston kanssa ongelmiin, koska se pidätti palkkioni tilillään eikä maksanut rahoja eteenpäin minulle.

Lue Linda Lampeniuksien aiemmin julkaistu tarina kokonaisuudessaan: MTV Uutiset sai haltuunsa kotivideon nuoresta Linda Lampeniuksesta ja Peter Nygårdista – tämä USA:n matka johti nuoren viulistin ”helvettiin”

40 miljoonan korvausvaade

Sain vasta myöhemmin tietää, että myös Nygård oli osakkaana tässä toimistossa. Chaos Management oli aloittanut toimintansa vain pari kuukautta ennen saapumistani Los Angelesiin. Luulin, että kyseessä olisi ollut arvostettu ja alalla pitkään toiminut toimisto.

Tuntui, että minut oli haluttu houkutella Yhdysvaltoihin ja sitten rahastaa blondi-viulisti-kombolla. Haastoin manageritoimiston oikeuteen ja onnistuin saamaan osan rahoistani sovittelun kautta.

Myöhemmin Nygård haastoi minut oikeuteen kunniansa loukkaamisesta lehtiartikkelin vuoksi. Olin antanut haastattelun, kun kuulin, että eräs suomalaismalli oli viety Nygårdin luokse samalla tavalla kuin minutkin aikaisemmin

Kerroin haastattelussa omista kokemuksistani. Lopulta Nygård vaati minulta oikeusteitse lähes 40 miljoonan dollarin korvauksia. Kahden vuoden oikeuspiinan jälkeen rahani loppuivat.

Nygårdin asianajaja tarjosi sovintoehdotusta. Minun olisi julkaistava Ilta-Sanomissa koko sivun anteeksipyyntö Nygårdille ja annettava haastattelu Rita Tainolalle.

Jouduin myös allekirjoittamaan Nygårdia koskevan vaitiolosopimuksen. Tainola oli paikalla, kun nämä asiat toimeenpantiin asianajotoimisto Susiluodon toimistolla Helsingissä marraskuun lopussa 2001.

"Syvästi järkyttynyt kaikesta"

Osassa tässä artikkelissa julkaistuissa kertomuksissa sekä useissa MTV:n tekemissä taustahaastatteluissa toistuu eläköityneen viihdetoimittaja Rita Tainolan, 66, nimi.

Tainola tutustui Nygårdiin 80-luvulla ja on seurannut hänen uraansa tiiviisti vuosikymmenten ajan. Hän on kirjoittanut muotimogulista myötäsukaisia artikkeleita, vieraillut hänen luonaan useita kertoja ja järjestänyt suomalaiskaunottarille reportaasi- ja kuvausmatkoja Nygårdin residensseille.

Tainola on MTV:n aiemmassa haastattelussa kertonut toimineensa kontaktina henkilöille, jotka halusivat olla miljonäärin kanssa tekemisissä esimerkiksi uransa vuoksi.

Moni haastateltava kokee, että eturivin viihdetoimittajana, Nygårdin pitkäaikaisena tuttavana ja yhteyksiä naisten ja Nygårdin välille luoneena, hän olisi mahdollisesti osannut varoittaa naisia liikemiehen epäasiallisesta toiminnasta.

Ei koskaan havainnut asiatonta toimintaa

MTV Uutiset pyysi Tainolaa lukemaan naisten kertomukset ja kommentoimaan niitä. Tainola vastasi kirjallisesti asianajajansa välityksellä, ettei hän ole "ollut missään määrin aikanaan tietoinen tarinoissa esitetyistä asiattomista tapahtumista".

Hän ei vastauksensa mukaan ole koskaan havainnut tai kuullut mitään sellaista, joka olisi antanut syytä epäillä asioita, joista Nygårdia nyt syytetään.

Hän sanoo olevansa syvästi järkyttynyt kaikesta, mitä miehen toiminnasta on sittemmin tullut esiin.

Tainola täsmentää asianajajansa välityksellä, että on auttanut ihmisiä heidän omasta pyynnöstään kontaktien luomisessa, jotta nämä olisivat voineet menestyä paremmin urapolullaan.

Tainolan mukaan epäasiallista kohtelua kokeneet naiset eivät myöskään ole olleet häneen yhteydessä jälkikäteen tai kertoneet ikävistä kokemuksistaan.

Artikkeli kolmen vuoden takaa

Asianajajavastauksessa Tainola luonnehtii olleensa Nygårdin hyvä kaveri. Vastauksessa kerrotaan, ettei hän ole tavannut Nygårdia kymmeneen vuoteen tai puhunut hänen kanssaan seitsemään vuoteen.

Tainolan entisen työnantajan Ilta-Sanomien sivuilta löytyy kuitenkin kolme vuotta sitten maaliskuussa 2018 julkaistu juttu, jossa käsitellään Nygårdin uraa, menestystä ja halua "elää ikuisesti" kantasolututkimuksen avulla.

Jutussa kerrotaan, kuinka "Nygård istuu firmansa vaatemalliston keskellä maailmankuulun Times Squaren toimistorakennuksensa ylimmässä kerroksessa. Viereisessä huoneessa on kuntosali sekä suuri neuvottelutila ja tyylikäs ruokasali".

Artikkelissa luonnehditaan, kuinka muotimiljonääri "on lehtien sivuilta opittu tuntemaan kauniiden naisten ympäröimänä playboy-hahmona". Jutun kirjoittajaksi on merkitty Rita Tainola ja sijaintipaikaksi New York.