Orpo MTV:lle: Tärkeää on, mitä Alaskassa ei päätetty – Stubbin rooli oleellinen Suomenkin turvallisuudelle

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo MTV Uutisille, mitä johtopäätöksiä Trumpin ja Putinin tapaamisesta Alaskassa voi vetää ja mitä Stubbin mukanaolo Trumpin soittamassa puhelussa Euroopan johtajille viestii.

Pääministeri Orpo, mikä on yleisvaikutelmanne kahden presidentin tapaamisesta Alaskassa?

Seuraavat päivät tulevat näyttämään, miten tilanne kehittyy. Positiivinen asia on, että mitään ei sovittu Ukrainan pään yli eikä Euroopan yli.

Positiivista on myös, että Zelenskyi on maanantaina menossa Yhdysvaltoihin Valkoiseen taloon tapaamaan Trumpia. Tämä on tärkeää, koska huomattiin, että Putinin puheet eivät ole muuttuneet mihinkään.

Mitä puhelussa Euroopan johtajien ja Trumpin välillä tapahtui?

Suomea edusti puhelussa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Euroopan johtajat saivat briiffin siitä, miten keskustelut olivat menneet – ja myöskin tulevasta prosessista, jossa Valkoisen talon tapaaminen maanantaina on tärkein.

Minusta huomionarvoista on, että Yhdysvallat selkeästi haluaa tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa ja että Ukrainan turvallisuus ja Zelenskyin kanssa keskustelu on heillä tässä voimakkaasti mukana.

Vaikuttaako siltä, että Euroopan johtajien välittämä viesti on kuultu Valkoisessa talossa?

Varmasti pettymys meille kaikille on se, että tulitaukoa, joka oli tavoitteena, ei saatu aikaan.

Mutta siinä mielessä Euroopan johtajien viesti on kuultu, että tiivis yhteydenpito Euroopan johtajien kanssa ja ennen kaikkea Zelenskyin kanssa Yhdysvaltojen taholta jatkuu. Ja se, että ei sovittu Ukrainan yli asioita ja että jatkoprosessissa on mukana sekä Ukraina että Euroopan johtajat.

Se, että Putinin puheet eivät ole muuttuneet, alleviivaa sitä, että edelleen tarvitaan sanktioita, yhteisrintamaa ja voimannäyttöä Putinille.

Tuliko puhelussa esiin mitään konkreettista? Oliko [tapaamisessa] päätetty jotain?

Nyt on ainakin päätetty, miten prosessi jatkuu.

Se on tärkeää, mitä ei ole päätetty – että ei ole päätetty Ukrainan näkökulmasta mitään negatiivisia asioita.

Sekä Suomen että eurooppalaisten täytyy nyt seistä Ukrainan rinnalla, niin kuin olemme tehneet, ja tukea voimakkaasti Ukrainaa, jotta tämä selkeästi jatkuva prosessi johtaa Ukrainan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Miten suhtaudutte Putinin lausuntoon siitä, että Euroopan ei pitäisi sabotoida edistystä kohti rauhaa Ukrainassa?

Minusta se kertoo vain ja ainoastaan siitä, että Eurooppa on yksimielisenä vahvasti Ukrainan takana ja tekee hyvää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Hän [Putin] yrittää horjuttaa ja informaatiollaan vaikuttaa tähän hyvään yhteistyöhön, joka on saavutettu.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb oli yhtenä melko pienessä porukassa mukana puhelussa Trumpin kanssa. Mitä se kertoo Suomen asemasta ja vaikutusvallasta tässä prosessissa?

Se kertoo, että presidentti Alexander Stubb ja Suomi on tehnyt erittäin hyvää työtä. Meitä arvostetaan ja kuunnellaan.

Presidentin henkilökohtainen panos välittäjänä ja hänen useat keskustelunsa Trumpin kanssa ovat nostaneet painoarvoamme merkittävällä tavalla. Siitä voidaan tietenkin olla tyytyväisiä.

Uskon, että se [Stubbin mukanaolo] auttaa tässä rauhanprosessissa, mutta se on myöskin Suomen ja meidän oman turvallisuutemme kannalta aivan oleellista, koska ne ratkaisut, joita tässä tehdään sekä Ukrainan että Euroopan näkökulmasta, vaikuttavat kaikki Suomeen ja Suomen turvallisuuteen. Meille on todella iso asia, että olemme tässä näin vahvasti ja ytimessä mukana.

Näin Stubb kommentoi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi puhelinkeskustelua Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa aiemmin viestipalvelu X:ssä.

– Vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle ovat olennainen osa kestävää rauhaa, Stubb kirjoitti X:ssä.

2:00 Näin Trump kommentoi tapaamistaan Putinin kanssa.