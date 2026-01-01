Tasavallan presidentti Alexander Stubb on pitänyt toisen uudenvuoden puheensa. MTV Uutiset julkaisee puheen sellaisenaan alla.

Rakkaat suomalaiset

Vuodenvaihde antaa mahdollisuuden pysähtyä. Miettiä, mitä tuli tehtyä, tai mitä jäi tekemättä. Missä tuli onnistumisia, missä on parannettavaa.

Viime vuoden uudenvuodenpuheessani totesin, että meillä suomalaisilla ei ole hätää, että pärjäämme, että teemme tulevaisuudesta hyvän.

Vuoden aikana tapasin paljon hienoja ihmisiä ympäri Suomea, nuorista varttuneempaan väkeen. Sain vierailla muun muassa kouluissa, korkeakouluissa, yrityksissä, toreilla, kasarmeilla ja hoivakodeissa.

Nämä kohtaamiset vahvistivat uskoani, että meillä ei ole hätää. Ja että tänä vuonna me suomalaiset pärjäämme vielä paremmin.

Jokainen meistä voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa. Jokaisen suomalaisen panoksella on merkitystä. Sinun. Minun. Meidän.

***

On monta syytä, miksi meidän kannattaa olla ylpeitä Suomesta ja suomalaisuudesta. Monelle olemme mallimaa. Meillä on avoin, demokraattinen ja toimiva yhteiskunta.

Elintasomme on verraten korkea. Koulutuksemme on maailmanluokkaa. Moni haluaa oppia huoltovarmuudestamme. Kokonaisturvallisuuttamme ihaillaan. Viranomaisemme pelaavat loistavasti yhteen, kuten olemme viime päivinäkin huomanneet. Puolustusvoimiamme kunnioitetaan.

Kaiken perustana on suomalainen yhteisöllisyys. Sivistys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, toisen kunnioittaminen ja vapaus ovat keskeisiä osia suomalaisuutta. Olemme luotettavia ja reiluja.

Me suomalaiset olemme hyviä asettamaan itsellemme tavoitteita ja tekemään töitä niiden eteen. Ehdotan, että asetamme Suomelle tänä vuonna kolme tavoitetta: rauha, kasvu ja välittäminen.

***

Ensimmäisenä tavoitteena on rauha.

Paikalliset ja alueelliset konfliktit ovat kasvussa. Me suomalaiset olemme rauhanrakentajia. Meidän panostamme tarvitaan.

Menneenä vuotena olimme Suomena kokoamme suurempi.

Pidimme kiinni arvoistamme ja eduistamme. Vaikutimme meneillään olevaan maailman murrokseen. Teimme töitä kansainvälisen yhteistyön ja rauhan eteen.

Tavoitteenamme oli maksimoida Suomen vaikutusvalta maailmalla, erityisesti niissä asioissa, jotka ovat meille tärkeitä, kuten oikeudenmukaisuus, demokratia ja vapaus.

Pääpaino oli Ukrainan tukemisessa, liittolaisissamme ja globaaleissa kumppanuuksissa.

***

Venäjä on käynyt hyökkäyssotaansa Ukrainassa kohta neljä vuotta. Sen toiminta on laitonta ja moraalitonta.

Sodan seurauksena yli miljoona ihmistä on kuollut tai loukkaantunut.

Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet väsymättä töitä rauhan saavuttamiseksi yhdessä Ukrainan ja liittolaistemme kanssa. Olemme lähempänä rauhaa kuin kertaakaan sodan aikana, mutta samalla emme voi olla varmoja siitä, onko Venäjä valmis rauhaan.

Rauha on useimmiten kompromissi. Meidän on valmistauduttava siihen, että kaikki rauhansopimuksen osat eivät todennäköisesti tule vastaamaan oikeudentajuamme.

Teemme kuitenkin kaikkemme sen eteen, että Ukrainan itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyvät. Ukraina on osa vapaata ja demokraattista Eurooppaa. Nyt ja tulevaisuudessa.

Jatkamme Ukrainan tukemista. Emme väsy. Haemme ratkaisua. Pidämme liittolaistemme kanssa huolta siitä, että Venäjä ei koskaan enää hyökkää naapurinsa kimppuun.

Venäjä-suhteemme on muuttunut pysyvästi. Pysyvää on myös se, että Venäjä on naapurimme. Tavoitteenamme Suomessa ja Euroopassa on toimiva ja rauhanomainen suhde Venäjän kanssa. Viime kädessä kaikki riippuu Venäjän toiminnasta.

***

Ulkopolitiikka ei ole koskaan mustavalkoista, se on täynnä harmaan sävyjä. Suomen etu edellyttää, että näemme maailman sellaisena kuin se on, emmekä vain sellaisena kuin haluaisimme sen olevan.

Se tarkoittaa sitä, että olemme itsellemme rehellisiä. Suomen diplomatia ei perustu moralisointiin eikä identiteettipolitiikkaan. Se perustuu arvoihin, intresseihin ja tekoihin. Aktiivinen ulkopolitiikka ja järkevät ratkaisut lisäävät Suomen vaikutusvaltaa.

Suomen ja Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on murroksessa. Meidän on totuttava uuteen. Yhteistyö on meille molemmille arvokasta. Menneenä vuonna tästä olivat esimerkkeinä jäänmurtajakaupat, puolustusyhteistyö ja rauhanneuvottelut Ukrainassa.

Samalla meidän on tiedostettava, että aina emme ole Yhdysvaltojen kanssa asioista samaa mieltä. On Suomen ja Euroopan etujen mukaista, että vahvistamme kansainvälisiä instituutioita ja sääntöjä, ja että edistämme ilmastonmuutoksen torjumista.

Suomen läheisimmät ystävät tulevat Pohjoismaista ja Euroopasta. Pohjoismaiden välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Euroopan yhteistyötä on syvennettävä entisestään. Miksi? Koska molempien kohdalla on kyse Suomen arvoista ja intresseistä. Suomen turvallisuus perustuu vahvaan puolustukseen sekä Nato- ja EU-jäsenyyteen.

***

Usein kuulee todettavan, että Eurooppa on ollut liian riippuvainen venäläisestä energiasta, Yhdysvaltain antamasta turvallisuudesta ja Kiinan taloudesta. Väite ei ole kaukana totuudesta.

On varmaa, että Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta tulevaisuudestaan. Yhtä varmaa on, että maailman suuria haasteita ei ratkaista vain eurooppalaisten tai samanmielisten kesken.

Yhteistyö myös perinteisten kumppanimaiden ulkopuolelle tulee nähdä mahdollisuutena. Globaalin kasvun veturina toimivat Aasian, Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan maat. Afrikan rooli vahvistuu jatkuvasti.

Monet näistä maista ovat myös kanssamme samaa mieltä siitä, että monenkeskisyys ja yhteiset säännöt ovat paras tapa löytää yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Ne ovat valmiita puolustamaan ja kehittämään liberaalia maailmanjärjestystä sekä rauhanomaisia ratkaisuja.

***

Arvoisat kansalaiset

Toisena tavoitteenamme on kasvu.

Olen huolissani Suomen julkisen talouden tilasta. Geopolitiikan epävarmuudet ja Venäjän hyökkäyssota näyttävät iskevän meidän talouteemme erityisen kovaa.

Vastuullinen valtiontalous on jatkumo, ei vain yksittäisen hallituksen tehtävä. Ei voi olla niin, että yksi sopeuttaa ja seuraava jakaa avokätisesti.

Tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Laaja parlamentaarinen sopu velkajarrusta oli esimerkki vastuullisesta päätöksestä, joka luo luottamusta talouteen.

Kasvu on koko hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Ilman kasvua ei ole hyvinvointia. Meillä on kaikki edellytykset kestävän kasvun tielle. Polkuja on useita. Kaikki lähtee osaamisesta, tutkimuksesta ja koulutuksesta. Niihin on panostettava entistä enemmän.

Eilisen kasvu ei hyödytä huomista. Kasvu vaatii uskallusta ja kovaa työtä. On panostettava uuteen ja huolehdittava siitä, että Suomi pysyy houkuttelevana maana uusille investoinneille ja osaaville ihmisille. Nato-Suomeen on turvallista investoida nyt ja tulevaisuudessa.

***

Teknologian kehitys vaikuttaa kaikkeen. Onneksi meillä on osaamista tällä saralla. Tietoverkot, kvanttiteknologia ja kriittiset mineraalit ovat vahvuuksiamme. Niitä tarvitaan teknologisen vallankumouksen ytimessä, eli tekoälyssä.

Kasvun edellytyksistä on pidettävä huolta myös muilla aloilla. Meillä on paljon erinomaisia startup- yrityksiä. Meidän on tehtävä voitavamme, jotta kasvuyritykset pysyvät Suomessa.

Vienti on yksi taloutemme keskeisimmistä kasvun lähteistä. Geopolitiikan myllerrys vaikuttaa talouteemme. Protektionismi ja tariffit ovat meille haitaksi, mutta onneksi olemme EU:n jäseniä. Se tuo talouteemme vakautta ja auttaa meitä hallitsemaan strategisia riippuvuuksia.

***

Kun meistä tuli EU:n jäsen, kaiken piti olla markkinavetoista. Nykyään maailmalla tarvitaan kuitenkin myös välillä valtiota avaamaan markkinoiden ovia. Tasavallan presidenttinä jatkan Suomen viennin edistämistä maailmalla.

On myös selvää, että nykyisestä väestönkehityksestä ja ikärakenteesta johtuen tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Kyse on siitä, miten kykenemme yhteiskuntana sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen uhkaa jäädä meneillään olevan maailmanmyllerryksen taustalle. Näin ei saisi käydä. Ilmastonmuutos on meille eksistentiaalinen kysymys. Maat, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti, tulevat saamaan etulyöntiaseman. Myös taloudessa Suomen tulee edelleen panostaa vihreään kasvuun.

***

Rakkaat suomalaiset

Kolmantena tavoitteenamme on välittäminen.

Kaiken myllerryksen keskellä on aina hyvä pysähtyä perusasioiden ääreen. Suomi on edelleen lähes kaikilla mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista maista. Olemme maailman onnellisin kansa.

Samalla on tiedostettava, että valitettavasti kaikki suomalaiset eivät voi hyvin tai ole onnellisia.

Usein on kyse siitä, että perusasiat eivät ole kunnossa. On taloudellisia vaikeuksia. On työttömyyttä. On turvattomuutta. On terveyshuolia. On perheväkivaltaa. On rasismia. Meidän on pystyttävä parempaan.

Yhteiskunnan tehtävänä on tukea niitä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene löytämään paikkaansa yhteiskunnassa. Meidän kanssaihmisten tehtävä on välittää ja auttaa ihmistä, joka on avun tarpeessa.

***

Välittäminen on tunnustuksen antamista työtoverille, oppilaalle, opettajalle, lähimmäiselle. Tunnustus tekee ihmisen näkyväksi, jokainen meistä tarvitsee sitä. Ja joskus välittäminen vaatii myös uhrauksia, oman itsensä sivuun panemista.

Kun maailma ympärillämme näyttäytyy äärimmäisen vakavana, meidän on löydettävä sen rinnalle iloa – muuten kuihdumme ja kyynistymme. Usein tuo ilo löytyy ystävistä, työtovereista ja uteliaasta tekemisestä.

Kovan realismin lisäksi tarvitsemme myös kuvittelua ja kulttuuria. Moni kaunis asia ja merkittävä keksintö on saanut alkunsa ihmisen kyvystä kuvitella.

Kun vaivannäköön ja sivistykseen yhdistyy tekemisen ilo ja mielikuvitus, se kantaa usein hedelmää. Syntyy jotain, mitä emme ole osanneet ajatella. Näissä oivalluksen hetkissä on elämän suola. Kyse on viisaasta tasapainosta.

***

Hyvät suomalaiset

Yhteiskuntaa rakennetaan jatkuvasti. Demokratiaa on vaalittava joka ikinen päivä. Hyvinvointi ei synny tyhjästä. Sen eteen on tehtävä töitä, niin yksilön kuin yhteiskunnankin.

Vaikka maailmalla on kriisejä ja Euroopassakin on epävarmuutta, meidän ei kannata painaa katsettamme maahan.

Meillä on kaikki menestymisen edellytykset. Suomi on paras maa maailmassa kasvattaa lapsia. Olkaamme ylpeitä suomalaisuudestamme, siitä, että saamme elää itsenäisessä ja vapaassa maassa.

Olemme pieni, pohjoinen ja sinnikäs kansakunta. Jalat on pidettävä maassa, mutta pää nostettava pystyyn, nähtävä kaunis sininen suomalainen taivas.

Rauhan, kasvun ja välittämisen vuosi tehdään yhdessä.

Haluan omasta ja Suzannen puolesta toivottaa kaikille onnellista ja merkityksellistä uutta vuotta.

Toivotan teille kaikille Jumalan siunausta.

