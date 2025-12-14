Eurooppalaiset johtajat kokoontuvat Berliinissä maanantaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että tapaaminen Yhdysvaltain edustajien kanssa alkoi Berliinissä Saksassa.



Zelenskyi keskustelee rauhanneuvottelujen tilanteesta muun muassa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

– Valmistelemme kokousta amerikkalaisten kanssa, Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä.

– Olennaista on, että kaikki kumppaneidemme kanssa sovitut vaiheet toimivat myös käytännössä, Zelenskyi kirjoittaa.



Ennen tapaamista Zelenskyi sanoi toivovansa, että Yhdysvallat tukisi ajatusta rintamalinjan jäädyttämisestä Berliinin-neuvotteluissa. Zelenskyin mukaan Yhdysvallat ei ollut vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta.

Zelenskyin on määrä tavata eurooppalaisia johtajia maanantaina. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapaamiseen.