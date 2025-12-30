Presidentti Alexander Stubb on allekirjoittanut lain eduskunnan turvatoimista. Uudessa laissa on muutama merkittävä muutos entiseen nähden.
Uusi laki eduskunnan turvatoimista tulee voimaan ylihuomenna torstaina 1. tammikuuta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb allekirjoitti lain tänään tiistaina.
Uusi laki korvaa vuoden 2008 version. Sen tarkoitus on saattaa eduskunnan turvatoimet ajan tasalle turvallisuusympäristön muutoksen takia.
Muun muassa nämä asiat muuttuvat
Uudessa laissa on muutama olennainen muutos entiseen.
Yksi muutos liittyy moderniin lennokkitekniikkaan eli uusiin uhkiin.
Ensi vuoden alussa voimaan tulevassa laissa annetaan eduskunnan turvahenkilölle oikeudet estää ja puuttua miehittämättömien ilma-alusten eli droonien kulkuun tietyissä paikoissa.
Turvahenkilö voi käyttää tarvittaessa sellaista teknistä laitetta, joka ei vaaranna muuta radioviestintää tai häiritse vähäistä merkittävämmin viestintäverkkoa.
Talteen otettu miehittämätön ilma-alus on luovutettava poliisille.
Turvahenkilö puolestaan on entinen turvatarkastaja, jolle on annettu uudessa laissa aiempaa enemmän voimankäyttövälineitä.
Uudessa laissa sallittujen voimankäyttövälineiden listaan on lisätty kaasusumuttimen, käsirautojen, enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja teleskooppipatukan jatkoksi myös etälamautin ja projektiililaukaisin. Henkilösuojaustehtävään määrätty turvahenkilö voi kantaa tietyin edellytyksin myös ampuma-asetta.
Myös turvatoimialuetta koskeva säädös muuttuu.
Aiemmin lakia sovellettiin vain eduskunnan kiinteistöissä ja eduskunnan hallinnassa olevissa muissa tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä, eli niin sanotulla turvatoimialueella.
Uuden lain mukaan sitä voidaan soveltaa myös eduskunnan tilapäisessä käytössä olevissa tiloissa, eli tilapäisellä turvatoimialueella.
Uudessa laissa on myös uusi henkilösuojaustehtävä. Erityistä suojelua tarvitsevan kansanedustajan tai eduskunnan vieraan turvallisuutta suojaamaan voidaan vastaisuudessa määrätä sellainen.