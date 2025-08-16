Jarmo Lindberg varoittaa tulitauon ja alueluovutusten riskeistä Ukrainalle

Puolustusvoimain entinen komentaja esitti neljä vaihtoehtoa mahdollisille alueluovutuksille Itä-Ukrainassa.

Vielä alkuviikosta Venäjä eteni nopeasti Dobropilljan kaupungin suunnalla Donetskin alueella. Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän tiistainen eteneminen oli yksi suurimmista vuorokauden sisällä tehdyistä etenemisistä sodassa yli vuoteen.

Financial Timesin tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi neuvotteluissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, että hän voi joustaa joissakin Ukrainaan liittyvissä aluevaatimuksissa vastineeksi Donetskin alueesta.

Donetskin alue on Venäjälle erityisen merkittävä, koska siellä sijaitsevat linnoitetut kaupungit ja Ukrainan puolustuslinjat.

– Jos Venäjä saisi koko Donetskin alueen, se avaisi takaportin pidemmälle Ukrainaan. Siinä tulisi uusia riskejä. Tässä tilanteessa Ukrainalle olisi myös vaikeampi antaa sotilaallisia turvatakuita, kommentoi Puolustusvoimain entinen komentaja ja kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg.

Trumpin ja Putinin tapaamisesta Alaskassa neuvoteltiin alueista, mutta sopimukseen asiasta ei päästy.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin kommentoinut, ettei Ukraina voi rikkoa perustuslakiaan aluekysymyksissä. Hänen mukaansa ukrainalaiset eivät tule antamaan maitaan miehittäjille.

"Venäjä ei ole luovuttamassa mitään"

Lindberg näkee alueluovutuksissa neljä vaihtoehtoa.

– Voitaisiin sopia, että ollaan rintamalinjalla. Venäjälle paras tilanne olisi, että se saisi kokonaan haltuunsa neljä osittain miehittämäänsä maakuntaa Itä-Ukrainassa.

Lindbergin mukaan on myös erilaisia välivaihtoehtoja. Näistä yksi voisi olla, että Venäjä saisi Donetskin alueen ja Ukraina saisi pienet Venäjän miehittämät alueet pohjoisessa.

– Tässä tapauksessa rintamalinja jäisi Zaborizzjan ja Hersonin alueelle. Ukrainan kannalta olisi paras, jos Venäjä luovuttaisi Hersonin alueen.

Lindberg painottaa, että alueet eivät ole samanarvoisia keskenään. Hän myös muistutti siitä, että nykytilanteessa Venäjä ei ole luovuttamassa mitään, koska miehitetyt alueet kuuluvat Ukrainalle.

– Kävi miten tahansa, niin ikävä kyllä Ukraina on tässä häviäjän puolella.

Tulitauko antaa Venäjälle mahdollisuuden

Myöskään tulitaukoa Lindberg ei näe hyvänä vaihtoehtona Ukrainalle. Tämä nimittäin antaa Venäjälle mahdollisuuden vahvistaa armeijaansa rekrytoimalla lisää sotilailta.

– He ovat siinä onnistuneet. Myös Venäjän asetuotanto jauhaa koko ajan täysillä eli he kykenevät varustautumaan uudelleen.

Ukrainan haasteena on ollut uusien sotilaiden saaminen rintamalle.

– Venäjä maksaa niin suuria korvauksia sotilailleen ja rekrytoitaville henkilöille. Vaikka Venäjän tappiot ovat noin tuhat sotilasta päivässä, niin he kykenevät sen 30 000 sotilasta kuukaudessa korvaamaan.

Tässä korostuu Lindbergin mukaan myös lännen Ukrainalle antama sotilaallinen tuki.

– Silloinhan Venäjä pystyy koko ajan itse täydentämään armeijaansa, ja ilman lännen tukea Ukraina jää koko ajan siinä tappiolle.

Lue myös: Venäjä iski Ukrainaan ohjuksella ja lennokein Trumpin ja Putinin neuvotellessa