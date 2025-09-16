Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjä tulee jatkamaan länsimaiden testaamista tavalla tai toisella.
Stubb puhui asiasta tiedotustilaisuudessa Latviasta, jossa hän on valtiovierailulla.
Stubb sanoi, että on hyvin epätodennäköistä, että Puolan ilmatilan loukkaaminen drooneilla viime viikolla olisi Venäjältä vahinko.
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi eilen, että Ruotsilla on tietoa siitä, että Puolan ilmatilan loukkaaminen oli tahallista.
Stubbin mukaan Latvian ja Suomen yhteistyötä puolustusteollisuudessa voidaan tiivistää entisestään. Latvian presidentti Edgars Rinkevics sanoo, että tänä vuonna yli 40 Latvian maksamaa Patrian ajoneuvoa viedään Ukrainaan.