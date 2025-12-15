Sunnuntaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanteesta muun muassa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Keskusteluja myös sunnuntaina

Viisi tuntia kestäneiden keskusteluiden jälkeen kerrottiin myös Witkoffin ja Kushnerin osallistumisesta tämän päivän keskusteluihin.

Ennen sunnuntain tapaamista Zelenskyi sanoi, että Yhdysvallat ei ollut vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta. Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma kutistui Ukrainan ja muiden eurooppalaisten versiossa 20-kohtaiseksi.

Kallas: Putin ei pysähdy Donbasiin

– Meidän on ymmärrettävä, että jos hän saa Donbasin, niin linnoitus on vallattu ja he jatkavat varmasti koko Ukrainan valtaamista, Kallas sanoi tiedotusvälineille.