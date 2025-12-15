Bild: Stubb tapasi Yhdysvaltain neuvottelijoita Berliinissä ohi virallisen ohjelman
Stubb on ilmeisesti tavannut Witkoffin ja Kushnerin Berliinissä hotellissa myöhään illalla.Lehtikuva
Saksalaismedia kertoo Suomen presidentin tavanneen USA:n edustajia Berliinissä virallisen ohjelman ulkopuolella.
Presidentti Alexander Stubbon tavannut Yhdysvaltain neuvottelijoita sunnuntai-iltana Berliinissä Saksassa ohi virallisen ohjelman. Asiasta uutisoi ainakin saksalaislehti Bild.
Sunnuntaina Ukrainan presidenttiVolodymyr Zelenskyi keskusteli Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanteesta muun muassa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffinja presidenttiDonald Trumpinvävyn Jared Kushnerin kanssa.
Viisi tuntia kestäneiden keskusteluiden jälkeen kerrottiin myös Witkoffin ja Kushnerin osallistumisesta tämän päivän keskusteluihin.
Ennen sunnuntain tapaamista Zelenskyi sanoi, että Yhdysvallat ei ollut vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta. Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma kutistui Ukrainan ja muiden eurooppalaisten versiossa 20-kohtaiseksi.
Yhdysvallat on muun muassa painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas.
Zelenskyi on sanonut toivovansa, että Yhdysvallat tukisi ajatusta rintamalinjan jäädyttämisestä.