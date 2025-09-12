Unkarin pääministeri Viktor Orbán toteaa valtion radiossa, että Venäjän droonien tunkeutumista Puolan ilmatilaan ei voida hyväksyä.
Orbánin mukaan Unkari osoittaa solidaarisuutta Puolalle, joka on sen "historiallinen liittolainen". Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
– Nykyisistä poliittisista kiistoista huolimatta puolalaiset ovat ystäviämme. Siksi sanoimme heti, että venäläisten droonien tunkeutuminen Puolan alueelle ei ole hyväksyttävää, Orbán sanoo.
Orbán oli kommentoinut jo heti tuoreeltaan tapauksen jälkeen droonitapauksen osoittavan, että rauhan vaatiminen Ukrainan sotaan on järkevää.
– Sodan varjossa eläminen on täynnä riskejä ja vaaroja. On aika lopettaa se! Orbán totesi.
Orbánin kommentit ovat tulleet hieman yllätyksenä, sillä Unkari on tunnetusti venkoillut monia Ukraina- ja Venäjä-päätöksiä vastaan. Orbán on esimerkiksi suhtautunut kriittisesti Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin. Unkari on kuitenkin lopulta aina taipunut Venäjä-pakotteiden taakse, jotka vaativat EU-jäsenmaiden yksimielisen päätöksen.
