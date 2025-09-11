Puolan ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä loukanneet venäläisvalmisteiset droonit kohdistettiin maahan tahallaan, sanoo Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski.
Sikorski sanoo videoviestissään, että droonit eivät arvion mukaan harhautuneet Puolan ilmatilaan vahingossa.
Ulkoministerin mukaan niin Puolan kuin muidenkin Nato-maiden ilmavoimat ovat tehneet saman päätelmän.
Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa 19 kertaa. Puolan ilmavoimat ampui droonit alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana. Droonit aiheuttivat omaisuusvahinkoja, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
