Ruotsin mukaan Venäjä loukkasi drooneillaan tahallaan Puolan ilmatilaa. Asiasta puhui Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson lehdistötilaisuudessa tänään.
Kristersson sanoi vahvistavansa Ruotsilla olevan tietoa siitä, että kyseessä olivat venäläiset droonit ja että ilmatilan loukkaaminen oli tahallista.
Hän sanoi kyseessä olevan vakavan eskaloitumisen Venäjän taholta, joka todennäköisesti haluaa testata Naton kapasiteettia.
Samassa tiedotustilaisuudessa Kristersson kertoi, että Ruotsin hallitus aikoo kasvattaa puolustusbudjettiaan ensi vuonna lähes 27 miljardilla tähän vuoteen verrattuna.