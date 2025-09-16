Stubb ei poissulje venäläisdroonien riskiä.

Suomen riski saada ilmatilaansa tahattomia tai tahallisia Venäjän drooneja on presidentti Alexander Stubbin mukaan huomattavasti pienempi kuin Puolalla. Stubb kommentoi asiaa suomalaistoimittajille tiistaina valtiovieraillullaan Latviassa.

Syynä on se, ettei Suomi ole Ukrainan rajanaapuri.

– Siinä mielessä drooniriski, ainakin tahaton, mutta myös tahallinen, on huomattavasti pienempi kuin mitä se on Puolassa, Stubb sanoi.

Stubb ei sulje riskejä pois, mutta sanoo, että Suomi pystyy tarkastelemaan tilannetta ja toimimaan tarvittaessa.

Stubbin mukaan on hyvin tärkeää, että Venäjän naapurivaltiot Euroopassa kykenevät järjestämään itselleen ilmapuolustuksen, joka on paitsi kustannustehokas myös tehokas ja toimiva.

Venäjä on loukannut Puolan ilmatilaa lukuisilla drooneilla.

– Tällä hetkellä Venäjä testaa meitä, ja meillä tarkoitan en vain Baltian maita ja Pohjoismaita, vaan koko liittokuntaa yhdessä. Pidäkkeen on oltava tarpeeksi vahva ja uskottava, jotta Venäjän testaaminen joko loppuu tai se vähenee, Stubb kommentoi.

Sotaharjoitus Valko-Venäjällä seurannassa

STT kysyi tiedotustilaisuudessa Stubbilta ja Latvian presidentin Edgars Rinkevicsiltä, uskovatko he, että ilmatilan loukkaukset ovat yhteydessä Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoitukseen Valko-Venäjällä.

Molemmat vastasivat, etteivät halua spekuloida loukkausten yhteydestä sotaharjoitus Zapadiin.

– Olemme seuranneet Zapad-harjoitusta, emmekä ole tähän mennessä havainneet isoja poikkeavuuksia harjoituksessa, Stubb kertoi.

Stubb kuitenkin totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että Puolan ilmatilan loukkaaminen drooneilla viime viikolla olisi Venäjältä vahinko.

Rinkevics sanoi, ettei Zapad ole ollut niin laaja harjoitus kuin jotkut ovat olettaneet. Hänen mukaansa syynä on todennäköisesti Venäjän käynnissä olevat sotatoimet Ukrainassa.

Patrian ajoneuvoja Ukrainaan

Rinkevics mainitsi tiedotustilaisuudessa, että tänä vuonna yli 40 Latvian maksamaa Patrian ajoneuvoa viedään Ukrainaan.

Latvia on mukana Suomen johtamassa Patrian panssariajoneuvojen yhteishankintaohjelmassa. Patria valmistaa panssariajoneuvoja myös Latviassa.

Keskiviikkona Stubb jatkaa valtiovierailua puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa suunnaten Liepajan rannikkokaupunkiin.

Stubbin ohjelmassa on muun muassa käynti Latvian merivoimien laivastotukikohdassa.